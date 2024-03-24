((السكنية)): فتح مظاريف مناقصتين للبنية التحتية في جنوب صباح الأحمد السكنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن فتحها مظاريف مناقصتين من أكبر مناقصات مشروع البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.
وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي، في تصريح صحافي، انه جرى فتح مظاريف عطاء المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 7.623 وحدة سكنية للضواحي N5 وN7 وN9 وN10 بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.
وأضافت العوضي: جرى كذلك فتح مظاريف المناقصة الثانية والخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 6.189 وحدة سكنية للضواحي N4 وN6 وN8 في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.
وأشارت إلى أن المناقصتين ستساهمان في تنفيذ شبكات البنية التحتية لعدد 13.812 وحدة سكنية، اضافة إلى تنفيذ أعمال شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه العذبة وشبكات الأعمال المرورية.
وذكرت أنه ستشمل مكونات المناقصتين تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وعبارات الكيبلات الكهربائية وطبقات الأسفلت الأولى والثانية والثالثة السطحية لكامل الطرق الرئيسية في المشروع.
وتابعت: سيجري من خلال المناقصتين تنفيذ أعمال مبان، عدد 15 خزانات ري و600 محطة كهرباء فرعية.
ولفتت العوضي إلى أن مدة تنفيذ الأعمال في المناقصتين حددتا بـ 900 يوما لكل مناقصة، مبينة أن تاريخ طرح المناقصة كان في 24 ديسمبر 2023.
وأشارت العوضي إلى أنه سيجري البدء بدراسة العطاءات المقبولة مباشرة عقب فتح مظاريف العطاءات.
وفي سياق آخر، كشفت العوضي عن موافقة لجنة مناقصات المؤسسة على طرح مناقصة أخرى للضواحي المتبقية لمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية، حيث سيجري الإعلان عنها في جريدة الكويت اليوم عدد 31 مارس 2024 وستشمل إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 6.568 وحدة سكنية للضواحي N1 وN2 وN3 وN11 في المدينة.
وزادت: ستشمل المناقصة تنفيذ أعمال شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه العذبة وشبكات الأعمال المرورية، وتنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وعبارات الكيبلات الكهربائية علاوة على طبقات الاسفلت الأولى والثانية والثالثة السطحية لكامل الطرق الرئيسية في المشروع.
واشارت إلى أن المناقصة ستشمل كذلك تنفيذ أعمال مبان عدد 10 خزانات ري و278 محطة كهرباء فرعية، مشيرة إلى أن مدة تنفيذ الأعمال حددت بـ 900 يوم.
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