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((السكنية)): فتح مظاريف مناقصتين للبنية التحتية في جنوب صباح الأحمد السكنية

3/24/2024 2:54:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن فتحها مظاريف مناقصتين من أكبر مناقصات مشروع البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.
وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي، في تصريح صحافي، انه جرى فتح مظاريف عطاء المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 7.623 وحدة سكنية للضواحي N5 وN7 وN9 وN10 بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.
وأضافت العوضي: جرى كذلك فتح مظاريف المناقصة الثانية والخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 6.189 وحدة سكنية للضواحي N4 وN6 وN8 في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.
وأشارت إلى أن المناقصتين ستساهمان في تنفيذ شبكات البنية التحتية لعدد 13.812 وحدة سكنية، اضافة إلى تنفيذ أعمال شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه العذبة وشبكات الأعمال المرورية.
وذكرت أنه ستشمل مكونات المناقصتين تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وعبارات الكيبلات الكهربائية وطبقات الأسفلت الأولى والثانية والثالثة السطحية لكامل الطرق الرئيسية في المشروع.
وتابعت: سيجري من خلال المناقصتين تنفيذ أعمال مبان، عدد 15 خزانات ري و600 محطة كهرباء فرعية.
ولفتت العوضي إلى أن مدة تنفيذ الأعمال في المناقصتين حددتا بـ 900 يوما لكل مناقصة، مبينة أن تاريخ طرح المناقصة كان في 24 ديسمبر 2023.
وأشارت العوضي إلى أنه سيجري البدء بدراسة العطاءات المقبولة مباشرة عقب فتح مظاريف العطاءات.
وفي سياق آخر، كشفت العوضي عن موافقة لجنة مناقصات المؤسسة على طرح مناقصة أخرى للضواحي المتبقية لمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية، حيث سيجري الإعلان عنها في جريدة الكويت اليوم عدد 31 مارس 2024 وستشمل إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 6.568 وحدة سكنية للضواحي N1 وN2 وN3 وN11 في المدينة.
وزادت: ستشمل المناقصة تنفيذ أعمال شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه العذبة وشبكات الأعمال المرورية، وتنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وعبارات الكيبلات الكهربائية علاوة على طبقات الاسفلت الأولى والثانية والثالثة السطحية لكامل الطرق الرئيسية في المشروع.
واشارت إلى أن المناقصة ستشمل كذلك تنفيذ أعمال مبان عدد 10 خزانات ري و278 محطة كهرباء فرعية، مشيرة إلى أن مدة تنفيذ الأعمال حددت بـ 900 يوم.

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