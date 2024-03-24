مذكرة تفاهم بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وبلدية الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
تم التوقيع في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على مذكرة تفاهم بين المعهد وبلدية الكويت، وضمت المذكرة ثمانية مواد نصت في مجملها على تعزيز التعاون في المجالين التدريبي والعلمي، وإقامة برامج متخصصة في كافة المجالات التي يشملها نشاطهما.
وقد وقع المذكرة مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني محمد الحمدان، وعن بلدية الكويت، مديرها م.سعود فايز الدبوس بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المستشار فيصل سعيد الغريب ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان.
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