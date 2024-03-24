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مذكرة تفاهم بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وبلدية الكويت

3/24/2024 2:54:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
تم التوقيع في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على مذكرة تفاهم بين المعهد وبلدية الكويت، وضمت المذكرة ثمانية مواد نصت في مجملها على تعزيز التعاون في المجالين التدريبي والعلمي، وإقامة برامج متخصصة في كافة المجالات التي يشملها نشاطهما.
وقد وقع المذكرة مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني محمد الحمدان، وعن بلدية الكويت، مديرها م.سعود فايز الدبوس بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المستشار فيصل سعيد الغريب ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان.

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