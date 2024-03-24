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عادل الزواوي استقبل المهنئين بشهر رمضان

3/24/2024 2:54:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أقام منسق عام مجموعة الـ 80 عادل الزواوي حفل استقبال للمهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث توافد الشيوخ وكبار الشخصيات والسفراء والمواطنون على الديوان بمنطقة السرة، وتبادل الحضور التهاني والأحاديث الودية التي عكست الأجواء الرمضانية المميزة في الكويت. واستذكر الجميع عادات أهل الكويت وتقاليدهم في مثل هذه المناسبات التي تجسد روح الإخاء والمحبة بين أطياف المجتمع.
وعلى هامش الحفل، توجه الزواوي بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح والأسرة الحاكمة ومجلس الأمة، وكل مقيم على هذه الأرض، لافتا إلى أن الحشد الكبير الذي حضر للتهنئة يؤكد تلاحم أهل الكويت، وهي عادة نريد ألا تنقطع خاصة أن أيادينا وقلوبنا مفتوحة للجميع.
وأكد أن بيتنا يمثل الوحدة الوطنية ويشكل الهوية الوطنية لأهل الكويت، مشيرا إلى أن الكويت هي التي تحفظ الجميع سواء كانت قبيلة او كسني او كشيعي، فالكويت هي التي ربتنا وحمتنا.
مؤكدا أن هذه الجموع لم تأت لعادل الزواوي هم آتون لمجموعة مجموعة الثمانين التي رفعت مبدأ «لا للتزوير»، فآن الأوان لكشف المزيد.
ولفت إلى انه ان الاوان ان نقول لكل مزور انه الاوان انك تنكشف ويظهر نور الحقيقة ويسطع نور اهل الكويت.

MENAFN24032024000130011022ID1108015570

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