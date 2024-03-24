عادل الزواوي استقبل المهنئين بشهر رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) ثامر السليم
أقام منسق عام مجموعة الـ 80 عادل الزواوي حفل استقبال للمهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث توافد الشيوخ وكبار الشخصيات والسفراء والمواطنون على الديوان بمنطقة السرة، وتبادل الحضور التهاني والأحاديث الودية التي عكست الأجواء الرمضانية المميزة في الكويت. واستذكر الجميع عادات أهل الكويت وتقاليدهم في مثل هذه المناسبات التي تجسد روح الإخاء والمحبة بين أطياف المجتمع.
وعلى هامش الحفل، توجه الزواوي بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح والأسرة الحاكمة ومجلس الأمة، وكل مقيم على هذه الأرض، لافتا إلى أن الحشد الكبير الذي حضر للتهنئة يؤكد تلاحم أهل الكويت، وهي عادة نريد ألا تنقطع خاصة أن أيادينا وقلوبنا مفتوحة للجميع.
وأكد أن بيتنا يمثل الوحدة الوطنية ويشكل الهوية الوطنية لأهل الكويت، مشيرا إلى أن الكويت هي التي تحفظ الجميع سواء كانت قبيلة او كسني او كشيعي، فالكويت هي التي ربتنا وحمتنا.
مؤكدا أن هذه الجموع لم تأت لعادل الزواوي هم آتون لمجموعة مجموعة الثمانين التي رفعت مبدأ «لا للتزوير»، فآن الأوان لكشف المزيد.
ولفت إلى انه ان الاوان ان نقول لكل مزور انه الاوان انك تنكشف ويظهر نور الحقيقة ويسطع نور اهل الكويت.
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