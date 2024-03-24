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((البعثات)): تنفيذ الخطة الوظيفية المنوطة بالموظفين حتى يحصلوا على التعويض المادي

3/24/2024 2:54:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء»، إن الموظفين الراغبين في الحصول على بعثة أو إجازة دراسية أو دبلوم أكاديمي عليهم مراجعة جهة عملهم، لافتة إلى أن لائحة البعثات الجديدة نصت على مزايا مالية مجزية ومشجعة خصوصا لمن يحصل على قبول في جامعة متميزة، مشددة على أن اختيار تخصص البعثة يشترط أن يخدم الخطة الوظيفية المنوطة بالموظفين حتى يحصلوا على التعويض المادي للمؤهل الدراسي، مؤكدة أن تحديد سن أعلى للموفدين وضع لصالحهم.
وذكرت أن من ضمن مهام قطاع البعثات بديوان الخدمة المدنية الذي تشرف عليه الوكيلة المساعدة نرجس دشتي، إجراء عمليات المراجعة والتدقيق والفحص الكامل لخطة البعثات والإجازات الخاصة بموظفي الدولة، بهدف اقتصارها على التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل من خلال التناغم بين الشروط الواردة في لائحة البعثات ومتطلبات واحتياجات الجهات الحكومية. وأشارت إلى أن تنفيذ آلية اختيار التخصصات تتم بمخاطبة الجهات الحكومية بالتخصصات التي بحاجة لها، وكل جهة تبلغ الديوان باحتياجاتها، وتتولى إدارة ترتيب الوظائف استبعاد التخصصات التي يوجد منها وفرة مع استمرارية الإبقاء على تخصصات الندرة.
وردا على سؤال حول مبررات وضع حد أقصى لسن الراغبين في الحصول على بعثة أو إجازة دراسية، أجابت المصادر: من شروط الإيفاد أن يخدم المبتعث الدولة مدة مماثلة لمدة التفرغ الدراسي، وإذا زاد العمر على 50 عاما للإيفاد فمتى يستطيع الموظف خدمة الدولة ولديه سن معينة للتقاعد، ولذلك تم تحديد سن للإيفاد تلافيا لأن يترتب على الموظف جزاءات مثل استرداد مديونية إن لم يستطع تنفيذ شرط خدمة الدولة.
وبشأن مهام قسم متابعة قضايا الموفدين، أجابت: متابعة المبعوثين من بداية الإيفاد حتى تخرجهم وعودتهم للوطن، بجانب دراسة حالات استرداد المديونيات والتي تتم في حالتي عدم الحصول على المؤهل في المدة المحددة أو الاستقالة بعد الحصول على المؤهل.
ولفتت إلى تمكن الديوان من استرداد مبالغ مالية من المبتعثين والمجازين دراسيا الذين لم يحصلوا على المؤهلات خلال المدة القانونية، وأيضا من الذين استقالوا بعد حصولهم على مؤهلاتهم، ولم يخدموا الدولة لمدة مماثلة لبعثاتهم أو إجازاتهم الدراسية.
وأشادت المصادر بالبرنامج الوطني للتمريض الذي تمتد مدته 10 سنوات وهدفه إيفاد أي موظف في الدولة للحصول على بكالوريوس التمريض استثناء من أي شروط إضافة إلى صرف الرواتب بالكامل بهدف تكوين كادر وطني ذي كفاءة ودون أي شروط ،لافتة إلى الاستمرار في إيفاد 90 موظفا سنويا.
من الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت لائحة البعثات الجديدة على موقعها الإلكتروني في 14 فبراير الماضي.

MENAFN24032024000130011022ID1108015569

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