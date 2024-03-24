Sunday, 24 March 2024 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرضوان لـ ((الأنباء)): ربط إلكتروني بين إدارة خدمات نقل الدم ومستشفى مبارك لسرعة الاستجابة وتفادي الأخطاء

3/24/2024 2:54:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الإدارة بصدد التحول الرقمي لجميع معاملاتها الفنية والإدارية لمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز رؤية «كويت جديدة 2035»


عبدالكريم العبدالله
أعلنت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة د.ريم الرضوان عن الربط الآلي مع بنك الدم في مستشفى مبارك الكبير، وذلك تسهيلا لعملية طلب الدم ومشتقاته بطريقة إلكترونية لسرعة الاستجابة وتفادي الأخطاء، مشيرة إلى أن هذا يأتي بناء على توجيهات وزير الصحة د.أحمد العوضي وضمن المشاريع الصحية في برنامج 100 يوم عمل من خطة إدارة خدمات نقل. وذكرت لـ «الأنباء»، أن هذا يأتي ايضا بعد الربط سابقا مع بنك الدم في مستشفى الفروانية، مؤكدة في الوقت ذاته انه سيتم استكمال الربط مع باقي المستشفيات تدريجيا حسب الخطة. وبينت أن الإدارة بصدد التحول الرقمي لجميع معاملاتها الفنية والإدارية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتعزيز رؤية «كويت جديدة 2035» التي تهدف إلى تفعيل دور المعلومات الصحية في القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات. وأفادت بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الإدارة للربط الإلكتروني بين إدارة خدمات نقل الدم والمستشفيات في القطاع الحكومي والأهلي، مما يسهل معرفة مخزون الدم لكل مستشفى وتزويد المستشفيات حسب الحاجة. وأشارت د.الوضوان، إلى أنه يتم صرف الدم للمستشفيات عن طريق بنك الدم المركزي بالجابرية، ومركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري بمنطقة الصباح الصحية، حيث تم صرف ما يعادل 200 ألف وحدة من أكياس الدم ومشتقاته في العام الماضي ليغطي 14 مستشفى حكومي و26 منشأة صحية بالقطاع الأهلي، معربة عن شكرها وتقديرها لجميع الطواقم الفنية التي شاركت في هذا المجهود الذي سيسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وسرعة الإنجاز.

MENAFN24032024000130011022ID1108015568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث