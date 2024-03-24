الرضوان لـ ((الأنباء)): ربط إلكتروني بين إدارة خدمات نقل الدم ومستشفى مبارك لسرعة الاستجابة وتفادي الأخطاء

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الإدارة بصدد التحول الرقمي لجميع معاملاتها الفنية والإدارية لمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز رؤية «كويت جديدة 2035»
عبدالكريم العبدالله
أعلنت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة د.ريم الرضوان عن الربط الآلي مع بنك الدم في مستشفى مبارك الكبير، وذلك تسهيلا لعملية طلب الدم ومشتقاته بطريقة إلكترونية لسرعة الاستجابة وتفادي الأخطاء، مشيرة إلى أن هذا يأتي بناء على توجيهات وزير الصحة د.أحمد العوضي وضمن المشاريع الصحية في برنامج 100 يوم عمل من خطة إدارة خدمات نقل. وذكرت لـ «الأنباء»، أن هذا يأتي ايضا بعد الربط سابقا مع بنك الدم في مستشفى الفروانية، مؤكدة في الوقت ذاته انه سيتم استكمال الربط مع باقي المستشفيات تدريجيا حسب الخطة. وبينت أن الإدارة بصدد التحول الرقمي لجميع معاملاتها الفنية والإدارية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتعزيز رؤية «كويت جديدة 2035» التي تهدف إلى تفعيل دور المعلومات الصحية في القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات. وأفادت بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الإدارة للربط الإلكتروني بين إدارة خدمات نقل الدم والمستشفيات في القطاع الحكومي والأهلي، مما يسهل معرفة مخزون الدم لكل مستشفى وتزويد المستشفيات حسب الحاجة. وأشارت د.الوضوان، إلى أنه يتم صرف الدم للمستشفيات عن طريق بنك الدم المركزي بالجابرية، ومركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري بمنطقة الصباح الصحية، حيث تم صرف ما يعادل 200 ألف وحدة من أكياس الدم ومشتقاته في العام الماضي ليغطي 14 مستشفى حكومي و26 منشأة صحية بالقطاع الأهلي، معربة عن شكرها وتقديرها لجميع الطواقم الفنية التي شاركت في هذا المجهود الذي سيسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وسرعة الإنجاز.
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