الرضوان لـ ((الأنباء)): ربط إلكتروني بين إدارة خدمات نقل الدم ومستشفى مبارك لسرعة الاستجابة وتفادي الأخطاء

الإدارة بصدد التحول الرقمي لجميع معاملاتها الفنية والإدارية لمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز رؤية «كويت جديدة 2035»

عبدالكريم العبداللهأعلنت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة د.ريم الرضوان عن الربط الآلي مع بنك الدم في مستشفى مبارك الكبير، وذلك تسهيلا لعملية طلب الدم ومشتقاته بطريقة إلكترونية لسرعة الاستجابة وتفادي الأخطاء، مشيرة إلى أن هذا يأتي بناء على توجيهات وزير الصحة د.أحمد العوضي وضمن المشاريع الصحية في برنامج 100 يوم عمل من خطة إدارة خدمات نقل. وذكرت لـ «الأنباء»، أن هذا يأتي ايضا بعد الربط سابقا مع بنك الدم في مستشفى الفروانية، مؤكدة في الوقت ذاته انه سيتم استكمال الربط مع باقي المستشفيات تدريجيا حسب الخطة. وبينت أن الإدارة بصدد التحول الرقمي لجميع معاملاتها الفنية والإدارية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتعزيز رؤية «كويت جديدة 2035» التي تهدف إلى تفعيل دور المعلومات الصحية في القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات. وأفادت بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الإدارة للربط الإلكتروني بين إدارة خدمات نقل الدم والمستشفيات في القطاع الحكومي والأهلي، مما يسهل معرفة مخزون الدم لكل مستشفى وتزويد المستشفيات حسب الحاجة. وأشارت د.الوضوان، إلى أنه يتم صرف الدم للمستشفيات عن طريق بنك الدم المركزي بالجابرية، ومركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري بمنطقة الصباح الصحية، حيث تم صرف ما يعادل 200 ألف وحدة من أكياس الدم ومشتقاته في العام الماضي ليغطي 14 مستشفى حكومي و26 منشأة صحية بالقطاع الأهلي، معربة عن شكرها وتقديرها لجميع الطواقم الفنية التي شاركت في هذا المجهود الذي سيسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وسرعة الإنجاز.