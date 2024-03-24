انخفاض حالات الدرن بنسبة 95% خلال الخمسة عقود الأخيرة

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار احتفال العالم باليوم العالمي لمرض الدرن، أكدت وزارة الصحة أن القضاء على مرض الدرن من أهم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة المقررة من قبل الأمم المتحدة، ويمثل تحديا لجهود العاملين في قطاع الصحة العامة على مستوى العالم، نظرا لطبيعة المرض وطرق انتشاره، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بالدرن على مستوى العالم أكثر من 10.6 ملايين حالة، مسببا نحو 300 ألف حالة وفاة لسنة 2022.
واستجابة لتوجيهات المنظمات العالمية المختصة، في حشد الجهود الرامية إلى مكافحة مرض الدرن والقضاء عليه، بذلت وزارة الصحة قصارى جهدها في مكافحة انتشار هذا المرض، حيث تناقصت معدلات حدوثه بنسبة أكثر من 95% خلال الفترة خلال الخمسة عقود الأخيرة، حيث تصنف دولة الكويت حاليا من الدول قليلة الإصابة بمرض الدرن.
هذا، وقد أضافت الصحة أن قطاع الصحة العامة في الوزارة يبذل جهودا ملحوظة في مكافحة مرض الدرن، تتمثل في توفير خدمات صحية متميزة، حيث تم توفير مراكز فحص مبكر، وموارد بشرية وعينية، واستراتيجيات وخطط عمل تتم بتنسيق عال بين مختلف الجهات العاملة في مجال مكافحة الدرن، بحيث يتم تحديث هذه الخطط دوريا وتطويرها بما يتوافق مع المعطيات العالمية والمؤشرات الوطنية، فقد تم التوسع في تقديم الخدمات الوقائية عن مرض الدرن بتوفير عيادات فحص للمخالطين في عدة مراكز على مستوى الكويت، تقدم خدمات الفحص الوقائية مجانيا لكافة القاطنين في البلاد، ويتم عمل فحص دوري للكشف المبكر عن مرض الدرن لعدة فئات، وذلك للمساهمة في اكتشاف حالات الإصابة بمرض الدرن مبكرا، وللحد من انتشاره.
كما توفر وحدة مكافحة الدرن في قطاع الصحة العامة خدمات الكشف المبكر عن مرض الدرن للمراجعين الكرام خلال أيام الأسبوع في مقر الوحدة الرئيسي، وفي عيادات مكافحة الدرن المتواجدة في مركز حمد الصقر الصحي التخصصي، ومركز مناحي العصيمي الصحي التخصصي، ومركز علي صباح السالم الصحي، وذلك دون الحاجة لأخذ موعد مسبق، مع إمكانية الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بهذه الخدمات عن طريق التواصل المباشر مع وحدة مكافحة الدرن، عبر حسابات وحدة مكافحة الدرن في برامج التواصل الاجتماعي.
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