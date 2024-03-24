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انخفاض حالات الدرن بنسبة 95% خلال الخمسة عقود الأخيرة

3/24/2024 2:54:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار احتفال العالم باليوم العالمي لمرض الدرن، أكدت وزارة الصحة أن القضاء على مرض الدرن من أهم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة المقررة من قبل الأمم المتحدة، ويمثل تحديا لجهود العاملين في قطاع الصحة العامة على مستوى العالم، نظرا لطبيعة المرض وطرق انتشاره، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بالدرن على مستوى العالم أكثر من 10.6 ملايين حالة، مسببا نحو 300 ألف حالة وفاة لسنة 2022.
واستجابة لتوجيهات المنظمات العالمية المختصة، في حشد الجهود الرامية إلى مكافحة مرض الدرن والقضاء عليه، بذلت وزارة الصحة قصارى جهدها في مكافحة انتشار هذا المرض، حيث تناقصت معدلات حدوثه بنسبة أكثر من 95% خلال الفترة خلال الخمسة عقود الأخيرة، حيث تصنف دولة الكويت حاليا من الدول قليلة الإصابة بمرض الدرن.
هذا، وقد أضافت الصحة أن قطاع الصحة العامة في الوزارة يبذل جهودا ملحوظة في مكافحة مرض الدرن، تتمثل في توفير خدمات صحية متميزة، حيث تم توفير مراكز فحص مبكر، وموارد بشرية وعينية، واستراتيجيات وخطط عمل تتم بتنسيق عال بين مختلف الجهات العاملة في مجال مكافحة الدرن، بحيث يتم تحديث هذه الخطط دوريا وتطويرها بما يتوافق مع المعطيات العالمية والمؤشرات الوطنية، فقد تم التوسع في تقديم الخدمات الوقائية عن مرض الدرن بتوفير عيادات فحص للمخالطين في عدة مراكز على مستوى الكويت، تقدم خدمات الفحص الوقائية مجانيا لكافة القاطنين في البلاد، ويتم عمل فحص دوري للكشف المبكر عن مرض الدرن لعدة فئات، وذلك للمساهمة في اكتشاف حالات الإصابة بمرض الدرن مبكرا، وللحد من انتشاره.
كما توفر وحدة مكافحة الدرن في قطاع الصحة العامة خدمات الكشف المبكر عن مرض الدرن للمراجعين الكرام خلال أيام الأسبوع في مقر الوحدة الرئيسي، وفي عيادات مكافحة الدرن المتواجدة في مركز حمد الصقر الصحي التخصصي، ومركز مناحي العصيمي الصحي التخصصي، ومركز علي صباح السالم الصحي، وذلك دون الحاجة لأخذ موعد مسبق، مع إمكانية الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بهذه الخدمات عن طريق التواصل المباشر مع وحدة مكافحة الدرن، عبر حسابات وحدة مكافحة الدرن في برامج التواصل الاجتماعي.

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