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زراعة شجرة الصداقة الكويتية ـ البريطانية بحديقة المكتبة الوطنية

3/24/2024 2:54:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس انها قامت بزراعة الشجرة الأولى في الحديقة التذكارية في مكتبة الكويت الوطنية في إطار الاحتفالات الكويتية -البريطانية بمناسبة الذكرى الـ 125 للشراكة البريطانية ـ الكويتية، موضحة أن كل شجرة ستحمل دلالة مميزة وتحيي ذكرى مهمة.
وأشارت في تصريحات للصحافيين، على هامش زراعة شجرة الصداقة الكويتية ـ البريطانية في حديقة مكتبة الكويت الوطنية، إلى ان الشجرة الأولى تحيي ذكرى مرور 125 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية الرسمية بين البلدين، معربة عن أملها في أن ترى العديد من الشجار تزرع حولها للحياء ذكرى نقاط مضيئة في تاريخ العلاقات الثنائية.
ولفتت إلى أن مثل هذه الفعاليات يعكس قيمة وأهمية العلاقات الثنائية مع رمزية الشجرة ككائن حي ينمو ويتطور.
بدورها، قالت الشيخة هالة البدر «سعداء بتواجدنا مع السفيرة البريطانية في حفل زراعة شجرة صداقتنا الطويلة مع بريطانيا، حيث تتميز بعلاقات جدا ممتازة وتاريخية عمرها 125 عاما».
وأضافت «حرصنا على زراعة شجرة «البمبرة» لتكون شجرة كويتية بحتة تعكس عمق علاقات الصداقة بين البلدين، ونأمل ان تستمر هذه العلاقات والكويت لها علاقة مميزة مع بريطانيا بشكل مختلف عن بقية الدول الأخرى، فنحن نحافظ على هذا التاريخ».
وتابعت ان «المكتبة الوطنية تحمل تاريخا عريقا من تاريخ الكويت وهي احسن مكان لزراعة هذه البذرة وهو صرح ومعلم وطني كبير، لذلك نريد ان يشهد هذا الصرح على علاقاتنا».
من جهتها، أعربت المديرة العامة لمكتبة الكويت الوطنية سهام العازمي عن سعادتها بوجودها في مكتبة الكويت الوطنية وزراعة شجرة شراكة الكويتية -البريطانية لمناسبة مرور 125 عاما على هذه العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، مشيرة إلى «أننا نسعى جاهدين كمجلس وطني للثقافة والفنون والآداب من خلال مكتبة الكويت الوطنية بتفعيل هذه العلاقات وهذه الشراكات سواء مع بريطانيا أو مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، وبداية كانت زراعة شجرة «البمبرة»، والتي لها أهمية في المجتمع الكويتي، كما ستكون في المستقبل فعاليات مهمة لها بصمتها ومن خلالها سنكمل مشوار زراعة الشجرة الصداقة لكي تتحول حديقة مكتبة الكويت الوطنية، حديقة ديبلوماسية لزراعة شجرات الصداقة مع الدول».
من جانبه، قال الباحث بالعلاقات الكويتية ـ البريطانية عيسى دشتي: سعدنا بزراعة شجرة تذكارية بمناسبة احتفال دولة الكويت والمملكة المتحدة بـ 125 عاما من الشراكة الكويتية -البريطانية، حيث تقدمت بهذه المقترح والفكرة إلى مكتبة الكويت الوطنية والتي بادرت بالترحيب وتبني هذا النشاط.
وأضاف ان هذه الشجرة ستكون أحد الشواهد التاريخية على قوة العلاقات الثنائية، وقد تقدمت بفكرة ومقترح وتنظيم زراعة شجرة الصداقة الكويتية -البريطانية بعام 2019 بمناسبة 120 عاما من الصداقة الكويتية ـ البريطانية والتي زرعت بحديقة متحف الكويت الوطني، كما زرعت صاحبة السمو الملكي الأميرة آن نخلة تذكارية بوزارة الدفاع بالجيوان عام 1995عندما زارت الكويت، وقد زرع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نخلة في بيت ديكسون عام 1997 بمناسبة زيارة الملك تشالز الثالث، كما هناك العديد من الاشجار التذكارية بالكويت والتي تمت زراعتها لتوثيق احداث مهمة تجمع الكويت وبريطانيا.
وأكد ان علاقة الكويت وبريطانيا كانت بذرة وقد عمل البلدين على رعايتها حتى اصبحت شجرة مثمرة بكل ما هو مفيد للشعبين وجذور تلك الشجرة قوية متماسة بالأرض وزراعة هذه الشجرة هي رمزية لقوة العلاقات الثنائية، واتقدم بالشكر للشيخة هالة بدر المحمد الأحمد الصباح وللسفيرة البريطانية ولسهام العازمي مديرة مكتبة الكويت الوطنية على حضورهم والمشاركة بهذه الفعالية التي سجلها التاريخ وأصبحت شاهدا سنتذكره دائما.

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