زراعة شجرة الصداقة الكويتية ـ البريطانية بحديقة المكتبة الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس انها قامت بزراعة الشجرة الأولى في الحديقة التذكارية في مكتبة الكويت الوطنية في إطار الاحتفالات الكويتية -البريطانية بمناسبة الذكرى الـ 125 للشراكة البريطانية ـ الكويتية، موضحة أن كل شجرة ستحمل دلالة مميزة وتحيي ذكرى مهمة.
وأشارت في تصريحات للصحافيين، على هامش زراعة شجرة الصداقة الكويتية ـ البريطانية في حديقة مكتبة الكويت الوطنية، إلى ان الشجرة الأولى تحيي ذكرى مرور 125 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية الرسمية بين البلدين، معربة عن أملها في أن ترى العديد من الشجار تزرع حولها للحياء ذكرى نقاط مضيئة في تاريخ العلاقات الثنائية.
ولفتت إلى أن مثل هذه الفعاليات يعكس قيمة وأهمية العلاقات الثنائية مع رمزية الشجرة ككائن حي ينمو ويتطور.
بدورها، قالت الشيخة هالة البدر «سعداء بتواجدنا مع السفيرة البريطانية في حفل زراعة شجرة صداقتنا الطويلة مع بريطانيا، حيث تتميز بعلاقات جدا ممتازة وتاريخية عمرها 125 عاما».
وأضافت «حرصنا على زراعة شجرة «البمبرة» لتكون شجرة كويتية بحتة تعكس عمق علاقات الصداقة بين البلدين، ونأمل ان تستمر هذه العلاقات والكويت لها علاقة مميزة مع بريطانيا بشكل مختلف عن بقية الدول الأخرى، فنحن نحافظ على هذا التاريخ».
وتابعت ان «المكتبة الوطنية تحمل تاريخا عريقا من تاريخ الكويت وهي احسن مكان لزراعة هذه البذرة وهو صرح ومعلم وطني كبير، لذلك نريد ان يشهد هذا الصرح على علاقاتنا».
من جهتها، أعربت المديرة العامة لمكتبة الكويت الوطنية سهام العازمي عن سعادتها بوجودها في مكتبة الكويت الوطنية وزراعة شجرة شراكة الكويتية -البريطانية لمناسبة مرور 125 عاما على هذه العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، مشيرة إلى «أننا نسعى جاهدين كمجلس وطني للثقافة والفنون والآداب من خلال مكتبة الكويت الوطنية بتفعيل هذه العلاقات وهذه الشراكات سواء مع بريطانيا أو مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، وبداية كانت زراعة شجرة «البمبرة»، والتي لها أهمية في المجتمع الكويتي، كما ستكون في المستقبل فعاليات مهمة لها بصمتها ومن خلالها سنكمل مشوار زراعة الشجرة الصداقة لكي تتحول حديقة مكتبة الكويت الوطنية، حديقة ديبلوماسية لزراعة شجرات الصداقة مع الدول».
من جانبه، قال الباحث بالعلاقات الكويتية ـ البريطانية عيسى دشتي: سعدنا بزراعة شجرة تذكارية بمناسبة احتفال دولة الكويت والمملكة المتحدة بـ 125 عاما من الشراكة الكويتية -البريطانية، حيث تقدمت بهذه المقترح والفكرة إلى مكتبة الكويت الوطنية والتي بادرت بالترحيب وتبني هذا النشاط.
وأضاف ان هذه الشجرة ستكون أحد الشواهد التاريخية على قوة العلاقات الثنائية، وقد تقدمت بفكرة ومقترح وتنظيم زراعة شجرة الصداقة الكويتية -البريطانية بعام 2019 بمناسبة 120 عاما من الصداقة الكويتية ـ البريطانية والتي زرعت بحديقة متحف الكويت الوطني، كما زرعت صاحبة السمو الملكي الأميرة آن نخلة تذكارية بوزارة الدفاع بالجيوان عام 1995عندما زارت الكويت، وقد زرع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نخلة في بيت ديكسون عام 1997 بمناسبة زيارة الملك تشالز الثالث، كما هناك العديد من الاشجار التذكارية بالكويت والتي تمت زراعتها لتوثيق احداث مهمة تجمع الكويت وبريطانيا.
وأكد ان علاقة الكويت وبريطانيا كانت بذرة وقد عمل البلدين على رعايتها حتى اصبحت شجرة مثمرة بكل ما هو مفيد للشعبين وجذور تلك الشجرة قوية متماسة بالأرض وزراعة هذه الشجرة هي رمزية لقوة العلاقات الثنائية، واتقدم بالشكر للشيخة هالة بدر المحمد الأحمد الصباح وللسفيرة البريطانية ولسهام العازمي مديرة مكتبة الكويت الوطنية على حضورهم والمشاركة بهذه الفعالية التي سجلها التاريخ وأصبحت شاهدا سنتذكره دائما.
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