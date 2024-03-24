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((التطبيقي)) اعتمدت مكافأة الأعمال الممتازة لـ 850 موظفاً.. وإيداعها في حساباتهم خلال أيام

3/24/2024 2:54:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ​‏أعلن نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.مشعل المنصوري عن اعتماد مكافأة الأعمال الممتازة لـ٨٥٠ موظفاً في الهيئة.
وقال إن قطاع الشؤون الإدارية والمالية انتهى من حصر تقييم جميع الموظفين في مختلف قطاعات الهيئة وإدخال نتائج التقييم السنوي للموظفين في نظام الخدمة المتكامل، وذلك تمهيدا لمنح المستحقين منهم هذه المكافأة. وأكد أن مبالغ الأعمال الممتازة سيتم إيداعها في الحسابات البنكية لمستحقيها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن أخذت دورتها المستندية اللازمة وفقا للشروط والضوابط التي حددها ديوان الخدمة المدنية والتعميم الصادر بهذا الشأن.
‏وأشار إلى أن المكافأة ستمنح حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وشروط ديوان الخدمة المدنية، حيث يجب أن يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز عن العام 2023.
وبين أن المكافآت ستمنح لموظفي الهيئة، وفقا للدرجة والمسمى الوظيفي من مدير إدارة، ومراقب، ورئيس قسم، ورئيس شعبة، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين من الدرجة «أ» إلى الدرجة الثامنة من الموظفين الكويتيين، وموظفي العقود لغير الكويتيين.
‏وأشاد د.المنصوري بجهود العاملين بكل قطاعاتها، مثمنا لهم إخلاصهم في أداء مهامهم الوظيفية، مبينا أن هذه المكافآت تعد حافزا تشجيعيا للموظفين، لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى العمل الوظيفي.

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