((التطبيقي)) اعتمدت مكافأة الأعمال الممتازة لـ 850 موظفاً.. وإيداعها في حساباتهم خلال أيام

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.مشعل المنصوري عن اعتماد مكافأة الأعمال الممتازة لـ٨٥٠ موظفاً في الهيئة.
وقال إن قطاع الشؤون الإدارية والمالية انتهى من حصر تقييم جميع الموظفين في مختلف قطاعات الهيئة وإدخال نتائج التقييم السنوي للموظفين في نظام الخدمة المتكامل، وذلك تمهيدا لمنح المستحقين منهم هذه المكافأة. وأكد أن مبالغ الأعمال الممتازة سيتم إيداعها في الحسابات البنكية لمستحقيها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن أخذت دورتها المستندية اللازمة وفقا للشروط والضوابط التي حددها ديوان الخدمة المدنية والتعميم الصادر بهذا الشأن.
وأشار إلى أن المكافأة ستمنح حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وشروط ديوان الخدمة المدنية، حيث يجب أن يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز عن العام 2023.
وبين أن المكافآت ستمنح لموظفي الهيئة، وفقا للدرجة والمسمى الوظيفي من مدير إدارة، ومراقب، ورئيس قسم، ورئيس شعبة، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين من الدرجة «أ» إلى الدرجة الثامنة من الموظفين الكويتيين، وموظفي العقود لغير الكويتيين.
وأشاد د.المنصوري بجهود العاملين بكل قطاعاتها، مثمنا لهم إخلاصهم في أداء مهامهم الوظيفية، مبينا أن هذه المكافآت تعد حافزا تشجيعيا للموظفين، لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى العمل الوظيفي.
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