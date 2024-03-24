مبرة العوازم استقبلت المهنئين بشهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت مبرة العوازم الخيرية حفل استقبال للمهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور كوكبة من رموز العمل الخيري وشخصيات عامة ونواب سابقين، إضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة.
وهنأ رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد صباح السالم والكويت حكومة وشعبا، بقدوم شهر رمضان، داعيا الله أن تنعم الكويت بالخير والأمن والأمان.
وقال البسيس إن الله أنعم علينا بمثل هذه اللقاءات التي تحفها أجواء التواصل والتآلف والترحاب في بلدنا الحبيب وفي موسم من أعظم المواسم وأفضلها عند الله تعالى، موضحا أن مثل هذه التجمعات فرصة لرؤية ولقاء الكثير من الإخوة ممن لا نراهم على مدار العام، داعيا الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل أعواما مديدة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
هذا، واستقبلت المبرة بمقرها في منطقة الفنيطيس عددا من رجالات العمل الخيري يتقدمهم الرئيس الأسبق لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د.عبد المحسن الخرافي، ورئيس الاتحاد السابق د.ناصر العجمي، ورئيس الاتحاد الحالي سعد مرزوق العتيبي، ونائبه عبد الإله معرفي، ورئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الخيري د.خالد الشطي، ورئيس مبرة دشتي علي داود دشتي، والوزير السابق خالد الجميعان، والنواب السابقون محمد الهدية، ومخلد العازمي، وخالد الطمار.
في السياق ذاته، أصدرت المبرة عددا خاصا من مجلة «ينابيع الخير» وهو إصدار رمضاني يحاكي أعمال المبرة وتأسيسها ونشأتها ورموزها وإنجازاتها تصدره المبرة في شهر رمضان من كل عام، وتم توزيعها على جموع الحاضرين والمهنئين بحفل الاستقبال.
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