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مبرة العوازم استقبلت المهنئين بشهر رمضان المبارك

3/24/2024 2:54:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت مبرة العوازم الخيرية حفل استقبال للمهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور كوكبة من رموز العمل الخيري وشخصيات عامة ونواب سابقين، إضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة.
وهنأ رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد صباح السالم والكويت حكومة وشعبا، بقدوم شهر رمضان، داعيا الله أن تنعم الكويت بالخير والأمن والأمان.
وقال البسيس إن الله أنعم علينا بمثل هذه اللقاءات التي تحفها أجواء التواصل والتآلف والترحاب في بلدنا الحبيب وفي موسم من أعظم المواسم وأفضلها عند الله تعالى، موضحا أن مثل هذه التجمعات فرصة لرؤية ولقاء الكثير من الإخوة ممن لا نراهم على مدار العام، داعيا الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل أعواما مديدة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
هذا، واستقبلت المبرة بمقرها في منطقة الفنيطيس عددا من رجالات العمل الخيري يتقدمهم الرئيس الأسبق لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د.عبد المحسن الخرافي، ورئيس الاتحاد السابق د.ناصر العجمي، ورئيس الاتحاد الحالي سعد مرزوق العتيبي، ونائبه عبد الإله معرفي، ورئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الخيري د.خالد الشطي، ورئيس مبرة دشتي علي داود دشتي، والوزير السابق خالد الجميعان، والنواب السابقون محمد الهدية، ومخلد العازمي، وخالد الطمار.
في السياق ذاته، أصدرت المبرة عددا خاصا من مجلة «ينابيع الخير» وهو إصدار رمضاني يحاكي أعمال المبرة وتأسيسها ونشأتها ورموزها وإنجازاتها تصدره المبرة في شهر رمضان من كل عام، وتم توزيعها على جموع الحاضرين والمهنئين بحفل الاستقبال.

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