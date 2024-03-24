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((قرقيعان زين درايف ثرو)) عاد للعام الثاني

3/24/2024 2:54:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمرارا للنجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، أعادت زين تنظيم حفل «قرقيعان درايف ثرو» المبتكر بالتعاون مع شركة «وينكم»، والذي شهد توافد مئات السيارات إلى مقر الشركة الرئيسي في الشويخ للمشاركة بهذا الحفل الفريد من نوعه وسط أجمل الأجواء العائلية والتراثية.
وأتى هذا الاحتفال تحت مظلة حملة زين المجتمعية «زين الشهور»، والتي تهدف إلى مشاركة بهجة وبركة شهر رمضان المبارك مع المجتمع الكويتي بأطيافه وشرائحه المختلفة، ومنهم الأطفال والشباب الذين يشكلون الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، حيث يشكل الشهر الفضيل فرصة لإحياء العادات والتقاليد التراثية الجميلة مثل القرقيعان، والذي تحرص الشركة على الاحتفاء به على طريقتها الخاصة.
وللعام الثاني على التوالي، قامت زين بالاحتفاء بالقرقيعان عبر السيارات «درايف ثرو» بمقرها الرئيسي في الشويخ وسط إقبال وتفاعل كبيرين، حيث توافدت المئات من المركبات على مدار ساعتين متواصلتين إلى مقر الشركة، واحتفل الأطفال وعائلاتهم بالفقرات الجميلة التي أعدتها زين، وجاء الحفل بالتعاون مع شركة «وينكم» المتخصصة بتنظيم الفعاليات المبتكرة، وهو الأول من نوعه محليا. وتضمن الحفل العديد من الفقرات التفاعلية التي أدخلت البهجة على قلوب الأطفال وعائلاتهم، بالإضافة إلى توزيع القرقيعان الذي قدمته زين لرسم الابتسامة على وجوههم، وذلك ضمن مساهماتها الاجتماعية التي استمرت طوال شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز روح التواصل وترسيخ القيم الجميلة.
هذا العام، يتواجد العديد من شركاء زين الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص في حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المبادرات والمساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك هذا العام.
ودائما ما تأتي حملة «زين الشهور» بشكل متجدد، وتتوسع في برامجها ومبادراتها مع مرور كل عام، وتقوم الشركة من خلالها بمد جسور التعاون مع مختلف الجهات في الدولة لتجسد روح العطاء التي يتميز بها الشهر الفضيل عن غيره من الشهور، وتعكس القيم الأصيلة التي جبل عليها أهل الكويت في مساعدة الغير ونشر قيم الحب والسلام.

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