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((هواوي)) نظّمت غبقتها الرمضانية لوسائل الإعلام

3/24/2024 2:54:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت هواوي الكويت، الشركة الرائدة في تقديم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير البنية التحتية والأجهزة تحت مسمى KDIPA، وسائل الإعلام إلى غبقتها الرمضانية، التي أقيمت يوم الثلاثاء 19 مارس في قاعة الجوري بفندق ولدورف أستوريا.
وتأتي هذه الغبقة انطلاقا من حرص هواوي الكويت على تعزيز التواصل بين هواوي وشركائها ووسائل الإعلام، إضافة لما تحمله هذه المناسبة من قيمة احتفالية في شهر رمضان المبارك وما تمثله من اهتمام هواوي بتكريم الدور الفعال والبناء الذي تقوم به وسائل الإعلام في التوعية وتقديم المعلومات الموثوقة للمجتمع، بما يعزز التعاون والتفاهم أيضا بينها وبين شركة هواوي.
وتم تنظيم هذا اللقاء الرمضاني من قبل فريق التسويق من مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين لي ييجي ـ مدير التسويق، وحمود الشاهين مدير العلاقات العامة، ودي شو مدير الشؤون العامة والاتصالات وفانغ زاو المدير الإعلامي في شركة هواوي الكويت، حيث كانوا في استقبال المدعوين للترحيب بهم وتهنئتهم بالشهر المبارك وشكرهم على دعمهم الدائم.
وتميزت الغبقة بحضور عدد كبير من الضيوف الذين مثلوا العديد من الوسائل الإعلامية بما فيها الصحافة، مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، المحطات التلفزيونية، إضافة للضيوف من ممثلي الوزارات وكذلك كبار المدعوين من السفارة الصينية في الكويت.
وتم خلال هذه الأمسية تعريف الحضور بأحدث المنتجات التي شملت السماعات الجديدة المصممة بجودة فائقة Huawei FreeClip حيث أتاحت الفرصة للعديد من الضيوف لتجربة المنتج والتعرف على مزاياها الرائدة.
وكانت هواوي قد أطلقت مؤخرا دليل Huawei Kuwait ICT Development White Paper 2024 والذي يقدم برنامج تعزيز المواهب والخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT في الكويت، وكذلك برنامج تمكين المواهب والكفاءات K-TEP، وبرنامج أكاديمية ICT من هواوي، والتدريب والتعاون الاجتماعي وكذلك برامج المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير موارد أكاديمية للمجتمع وتعزيز الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين شريحة الشباب في الكويت.

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