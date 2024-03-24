((هواوي)) نظّمت غبقتها الرمضانية لوسائل الإعلام

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعت هواوي الكويت، الشركة الرائدة في تقديم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير البنية التحتية والأجهزة تحت مسمى KDIPA، وسائل الإعلام إلى غبقتها الرمضانية، التي أقيمت يوم الثلاثاء 19 مارس في قاعة الجوري بفندق ولدورف أستوريا.
وتأتي هذه الغبقة انطلاقا من حرص هواوي الكويت على تعزيز التواصل بين هواوي وشركائها ووسائل الإعلام، إضافة لما تحمله هذه المناسبة من قيمة احتفالية في شهر رمضان المبارك وما تمثله من اهتمام هواوي بتكريم الدور الفعال والبناء الذي تقوم به وسائل الإعلام في التوعية وتقديم المعلومات الموثوقة للمجتمع، بما يعزز التعاون والتفاهم أيضا بينها وبين شركة هواوي.
وتم تنظيم هذا اللقاء الرمضاني من قبل فريق التسويق من مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين لي ييجي ـ مدير التسويق، وحمود الشاهين مدير العلاقات العامة، ودي شو مدير الشؤون العامة والاتصالات وفانغ زاو المدير الإعلامي في شركة هواوي الكويت، حيث كانوا في استقبال المدعوين للترحيب بهم وتهنئتهم بالشهر المبارك وشكرهم على دعمهم الدائم.
وتميزت الغبقة بحضور عدد كبير من الضيوف الذين مثلوا العديد من الوسائل الإعلامية بما فيها الصحافة، مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، المحطات التلفزيونية، إضافة للضيوف من ممثلي الوزارات وكذلك كبار المدعوين من السفارة الصينية في الكويت.
وتم خلال هذه الأمسية تعريف الحضور بأحدث المنتجات التي شملت السماعات الجديدة المصممة بجودة فائقة Huawei FreeClip حيث أتاحت الفرصة للعديد من الضيوف لتجربة المنتج والتعرف على مزاياها الرائدة.
وكانت هواوي قد أطلقت مؤخرا دليل Huawei Kuwait ICT Development White Paper 2024 والذي يقدم برنامج تعزيز المواهب والخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT في الكويت، وكذلك برنامج تمكين المواهب والكفاءات K-TEP، وبرنامج أكاديمية ICT من هواوي، والتدريب والتعاون الاجتماعي وكذلك برامج المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير موارد أكاديمية للمجتمع وتعزيز الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين شريحة الشباب في الكويت.
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