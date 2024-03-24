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بيت الزكاة يجيب عن أسئلة الجمهور خلال رمضان

3/24/2024 2:54:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يسعى بيت الزكاة خلال شهر رمضان المبارك إلى تقديم خدماته لجميع الفئات، وذلك من خلال قطاعاته المختلفة منها مكتب الشؤون الشرعية.
جاء ذلك في تصريح لمدير مكتب الشؤون الشرعية جابر الصويلح الذي أكد أن المكتب يوفر خدمة الرد الشرعي على أسئلة الجمهور المتعلقة بالزكاة والصدقات والنذور والكفارات خلال شهر رمضان المبارك، سواء بالمقابلة الشخصية أو عن طريق الهاتف على رقم 22241814 أو 97120449 على فترتين صباحية من الساعة 10:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا ومسائية من الساعة 8:30 حتى الساعة 11:30 مساء أو بإرسال السؤال إلى موقع بيت الزكاة الإلكتروني «اسأل المفتي». وأكد الصويلح أن المكتب يوفر كل المواد العلمية والأبحاث والندوات المتعلقة بقضايا الزكاة المعاصرة، التي بلغت ما يقارب 28 ندوة فقهية تناول الباحثون فيها معظم القضايا والمسائل الفقهية المعاصرة المتعلقة بفريضة الزكاة بالإضافة إلى نشر عدد من الفتاوى والمقالات في عدد من الصحف اليومية والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الإلكترونية طوال شهر رمضان المبارك.

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