بيت الزكاة يجيب عن أسئلة الجمهور خلال رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) يسعى بيت الزكاة خلال شهر رمضان المبارك إلى تقديم خدماته لجميع الفئات، وذلك من خلال قطاعاته المختلفة منها مكتب الشؤون الشرعية.
جاء ذلك في تصريح لمدير مكتب الشؤون الشرعية جابر الصويلح الذي أكد أن المكتب يوفر خدمة الرد الشرعي على أسئلة الجمهور المتعلقة بالزكاة والصدقات والنذور والكفارات خلال شهر رمضان المبارك، سواء بالمقابلة الشخصية أو عن طريق الهاتف على رقم 22241814 أو 97120449 على فترتين صباحية من الساعة 10:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا ومسائية من الساعة 8:30 حتى الساعة 11:30 مساء أو بإرسال السؤال إلى موقع بيت الزكاة الإلكتروني «اسأل المفتي». وأكد الصويلح أن المكتب يوفر كل المواد العلمية والأبحاث والندوات المتعلقة بقضايا الزكاة المعاصرة، التي بلغت ما يقارب 28 ندوة فقهية تناول الباحثون فيها معظم القضايا والمسائل الفقهية المعاصرة المتعلقة بفريضة الزكاة بالإضافة إلى نشر عدد من الفتاوى والمقالات في عدد من الصحف اليومية والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الإلكترونية طوال شهر رمضان المبارك.
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