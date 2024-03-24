البنك الوطني يحتفل بالقرقيعان مع أطفال مستشفاه التخصصي

خطوات لتحويل المستشفى إلى أحد أفضل المراكز الإقليمية في علاج الأمراض المستعصية للأطفال

شارك بنك الكويت الوطني كعادته السنوية فرحة القرقيعان مع أطفال مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال، وهو تقليد تحرص عليه أسرة البنك لمشاركة الأطفال المرضى وعائلاتهم هذه المناسبة، حيث قضى موظفو البنك يومهم مع الأطفال ونظموا احتفالية خاصة تخللتها أجواء حفل القرقيعان التراثي، حيث جالوا بغرف المرضى على إيقاعات موسيقى القرقيعان ووزعوا المثلجات وحلويات قرقيعان عليهم، واحتفلوا بهذه المناسبة السنوية.وشهد الاحتفال حضور نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر وفريق إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني وأسرة البنك.ويأتي هذا الاحتفال انطلاقا من حرص البنك على مشاركة كل ما من شأنه دعم الأطفال الذين هم بحاجة دوما للفرح، إلى جانب اهتمام البنك بالمشاركة المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية والتزاما بمسؤوليته تجاه شرائح المجتمع كافة.وأمضى الأطفال وقتا ممتعا، حيث تفاعلوا مع الاستعراضات الحية التي تخللها المهرجان، كما قدمت أسرة البنك الهدايا للأطفال الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بالزيارة وفرحتهم بالاحتفال بالقرقيعان.ويفخر «الوطني» بأن يكون من أوائل المبادرين لدعم الأطفال، كنهج تبناه منذ عقود وسيبقى على رأس اهتماماته، لاسيما أن مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال يعد أيقونة مساهماته الاجتماعية، خاصة بعد استحداث مركز رائد للأطفال على مستوى الكويت والمنطقة متخصص في زراعة الخلايا الجذعية.ويواصل البنك حاليا دعمه للمستشفى عن طريق دعم فريق الباحثين فيها إلى جانب مشروع تنفيذ توسعة ضخمة للمستشفى من خلال إنشاء مبنى جديد تقدر تكلفته بنحو 13 مليون دينار وعلى مساحة 8 آلاف متر.وعزز البنك الوطني خلال السنوات الماضية جهوده ومساهماته الإنسانية والاجتماعية، حيث يحرص على المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات الاجتماعية المهمة منها التعليمية والتدريبية ودعم الكوادر الوطنية إلى جانب البرامج الصحية والرعاية والدعم الاجتماعي والمبادرات الرياضية والبيئية.وتعكس هذه المشاركة التزام البنك الوطني تجاه الأطفال، وهي تقليد يحرص البنك الوطني على القيام به سنويا في مستشفاه التخصصي، خاصة أن رؤية الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال خلال هذه المناسبة لا تقدر بثمن.ويأتي احتفال القرقيعان في إطار البرنامج الاجتماعي الذي أعده بنك الكويت الوطني للأطفال في مستشفى البنك التخصصي ووحدة العلاج بالخلايا الجذعية والذي يحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات.بدورهم، عبر الأطفال في المستشفى عن سعادتهم البالغة بالزيارة وفرحتهم بالاحتفال بالقرقيعان. وتندرج الزيارة في إطار اهتمام البنك الدائم ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية تعبيرا عن روح المشاركة والتواصل مع الأطفال تحديدا والاهتمام بكل شرائح المجتمع بشكل عام.تجدر الإشارة إلى أن مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي يعد من أبرز مبادرات البنك في المسؤولية الاجتماعية، وقد اتخذ البنك خطوة مهمة على صعيد تحويل المستشفى إلى أحد أفضل المراكز الإقليمية في المنطقة المتخصصة بعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية، وذلك في إطار مشروع لتوسعة المستشفى وإنشاء وحدة العلاج بالخلايا الجذعية.وفي إطار إستراتيجية مستشفى بنك الكويت لتحقيق الرعاية المتكاملة للمرضى، تضع إدارة المستشفى رفاهية الطفل والأسرة كركيزة أساسية ضمن برامجها العلاجية وخدماتها الصحية، حيث ينظم المستشفى العديد من الأنشطة المختلفة لضمان التواصل المستمر مع المرضى وعائلاتهم لرفع مستويات الرضا عند المرضى وتشجيعهم على الاختلاط وصرف ذهنهم عن آلام العلاج.كما يتم التخطيط يوم الإثنين من كل أسبوع على مدار العام لإقامة نشاط ممتع للأطفال الذين يتلقون علاجهم في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال من المقيمين في المستشفى لتلقي العلاج ومن يقومون بزيارة المستشفى خلال الصباح لإجراء الاختبارات الطبية اللازمة لمتابعة حالتهم الصحية.ويوفر بنك الكويت الوطني للأطفال المقيمين في المستشفى لتلقي العلاج قاعة سينما داخلية لهم ولأشقائهم لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم. كما ينظم البنك برنامج «أحلم أن أكون» والذي يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات الكويت والمخصص للأطفال الذي يعانون من أمراض مهددة للحياة.وتعمل هذه المبادرة على مساعدة الأطفال في تحقيق «أحلامهم» من أجل تعزيز سلامتهم العاطفية والنفسية ومساعدتهم على مكافحة الأمراض. وعلى مدار السنوات الماضية، نجح «الوطني» في تحقيق أحلام الكثير من المرضى.كما يوفر المستشفى مجموعة برامج اجتماعية متكاملة للأطفال وذويهم والفريق الطبي العامل بالمستشفى لضمان تحقيق فائدة متكاملة للجميع تشمل نشاطات أسبوعية ترفيهية واختيار «بطل الأسبوع» بالإضافة إلى اختيار «ممرضة الشهر»، ونشاطات دورية شاملة ركنا للقراءة والمطالعة ومكتبة وجلسات قراءة وزيارات ونشاطات ترفيهية، وذلك بهدف توفير الدعم والرعاية ليس فقط للأطفال خلال رحلة علاجهم وإنما أيضا للفريق الطبي المرافق لهم.