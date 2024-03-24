Sunday, 24 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكنيسة المصرية جمعت أطياف المجتمع في غبقة المحبة

3/24/2024 2:54:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
كعادتها كل عام، احتفت كنيسة مارمرقص المصرية بشهر رمضان المبارك وأقامت «غبقة المحبة» التي جمعت أطياف المجتمع على مائدة المحبة وذلك بحضور كبير من الديبلوماسيين ورجال الدين ومختلف أطياف المجتمع.
وألقى السفير المصري أسامة شلتوت كلمة افتتح بها الغبقة قال فيها: إنه لمن دواعي سروري، أن أشارك في غبقة المحبة التي تعبر بصدق عن عمق الروابط المصرية الأصيلة بين أبناء الوطن بعيدا عنه، والتي تعد تقليدا مقدرا من تقاليد الكنيسة المصرية بدولة الكويت التي لا تألو جهدا في توثيق أواصر المحبة بين شعب مصر الحبيب.
وتوجه السفير المصري بكل الشكر والتقدير والامتنان إلى دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا لما تقدمه من اهتمام ورعاية دائمين لأبناء الجالية المصرية بما يعكس متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين، وبشكل خاص على التعاون المقدر في كل مناحي العلاقات المصرية ـ الكويتية لما فيه رفعة البلدين الشقيقين.
واستطرد: ولا يفوتني أيضا أن أتوجه إليكم بخالص الشكر نيابة عن جميع أعضاء السفارة المصرية في الكويت، على جهودكم الملموسة لتعزيز مكانة مصر ودورها في دولة الكويت الشقيقة، خاصة في هذا الشهر الكريم، متمنين أن تكون كل أيام شعبنا ووطننا العزيز أعيادا تدخل السكينة والسرور على كل أبناء مصرنا الحبيبة في الداخل والخارج.
وختم السفير شلتوت كلمته قائلا: أؤكد خالص تقديري واعتزازي بأبناء الجالية المصرية على أرض الكويت الشقيقة، لدورهم في التنمية بدولة الكويت ولأدائهم المتميز نحو الوطن الأم حتى تظل مصر بوحدتها الوطنية نموذجا فريدا لكل الشعوب.
أجواء المحبة
من جانبه، قال راعي الكنيسة القبطية المصرية في البلاد القمص بيجول الأنبا بيشوي ان شهر رمضان في الكويت مختلف ويجمعنا كل عام في أجواء من المحبة، لافتا إلى ان أجواء الكويت العامرة بغبقاتها منذ أول الشهر حتى آخره متميزة.
وأضاف أن الجميع في الكويت يعيش في حياة من الود والحب، وفي أجواء من الأمن والأمان والمحبة بين الجميع.
وأضاف: يستحيل أن نتغرب عن الكويت في شهر رمضان الكريم لكي نتشارك مع إخوتنا في هذا الشهر الفضيل، لافتا إلى ان الغبقات في الكويت تجمعنا في حب وود.
وأضاف: نرى كويت مصغرة من كل الاطياف في الديوانيات والغبقات والتجمعات بكل حب وود، مشيرا إلى الحرية والتسامح بين الأديان الذي تتمتع به الكويت، نحن نريد أن يرى العالم ويسمع كيف نعيش في الكويت.
صورة حضارية
مــن جانبهــا، أكــدت الأستاذة بجامعة الكويت د.سهام القبندي، أن «غبقة المحبة» التي تنظمها الكنيسة القبطيـة المصرية كل عام أصبحت من الفعاليات التي ننتظرها بحب وشغف، وهي تجسد مشاركة جميلة لتقليد أصيل في مجتمعنا، كما أنها تقارب في عمرها الزمني لربع قرن، لم يغب جمعنا فيها إلا في ظروف الوباء، فكل الشكر للكنيسة القبطية المصرية في دولة الكويت وعلى رأسها نيافة الدكتور الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، وإلى كهنة الكنيسة.
وتابعت د.القبندي: تحية خاصة للقمص بيجول الأنبا بيشوي أحد صناع المحبة في هذا المجتمع، الرجل الذي تعرفه دواوين الكويت في شهر رمضان المبارك والمشارك في مناسباتنا بهمة وعزم ومحبة وقبول، الرجل الذي ترحب به القلوب قبل البيوت.
وشددت على ان الحضارة الإسلامية رسخت المعاني الإنسانية من خلال ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بأن الناس جميعا اخوة، وأن الأديان السماوية واحدة في أصولها وأهدافها، كما أن الحضارة المسيحية قامت على الإيمان والمحبة.
وأوضحت أنه كان لتلاقي الحضارتين المسيحيـــة والإسلامية أثر بالغ في توطين العلوم خاصة في مجال الطب والفلسفة، حتى انه يقال ان النهضة الأموية والعباسية استفادت كثيرا من إسهام العقول المسيحية خصوصا من جهة الترجمة ونقل المعارف وفي بعض مفاصل إدارة الدولة.

MENAFN24032024000130011022ID1108015557

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث