ديوان الشيخ شملان العبدالعزيز وإخوانه استقبل المهنئين برمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل ديوان المغفور له بإذن الله الشيخ شملان عبدالعزيز حمود الجراح الصباح وإخوانه المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في منطقة الدعية، حيث توافد على الديوان عدد من الشيوخ والسفراء والشخصيات العامة والمواطنين لتقديم التهاني بهذه المناسبة.
وتبادل الحضور التبريكات والأحاديث الودية، مستذكرين عادات أهل الكويت المتميزة في مثل هذه المناسبات، والتي تسهم في تعزيز روح المحبة والإخاء بين مختلف شرائح المجتمع.
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