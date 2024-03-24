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ديوان الشيخ شملان العبدالعزيز وإخوانه استقبل المهنئين برمضان

3/24/2024 2:54:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل ديوان المغفور له بإذن الله الشيخ شملان عبدالعزيز حمود الجراح الصباح وإخوانه المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في منطقة الدعية، حيث توافد على الديوان عدد من الشيوخ والسفراء والشخصيات العامة والمواطنين لتقديم التهاني بهذه المناسبة.
وتبادل الحضور التبريكات والأحاديث الودية، مستذكرين عادات أهل الكويت المتميزة في مثل هذه المناسبات، والتي تسهم في تعزيز روح المحبة والإخاء بين مختلف شرائح المجتمع.


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