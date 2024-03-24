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2000 متقدم لفريق الخدمات الطبية وحملات الحج

3/24/2024 2:54:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أغلقت وزارة الصحة باب الالتحاق بفريق الخدمات الطبية وكادر حملات الحج بتسجيل ما يقارب 2000 متقدم. وذكرت مصادر صحية لـ «الأنباء»، أنه يتم حاليا فرز وحصر أسماء المتقدمين للانضمام الى الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية وحملات الحج الكويتية وفقا للشروط والضوابط المقررة التي تم وضعها تمهيدا لرفعها إلى وزير الصحة لاعتمادها قريبا وإصدار قرار وزاري بهذا الشأن. وتمثلت الشروط لـ «الأطباء» الراغبين في الالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية، أن يكونوا من أصحاب تخصصات «الباطنة» أو أحد فروعها، طب العائلة، ممارس عام، طب طوارئ (جراحة باطنة)، وأن يكون لديهم ترخيص مزاولة مهنة صالح في الكويت، فضلا عن أن يكون المسمى الوظيفي (مسجل فما فوق). أما بالنسبة إلى الصيادلة، التمريض، التفتيش الصحي، وفنيي الطوارئ الطبية، فيجب أن يكونوا حاصلين على دبلوم دراسي في التخصص فما فوق، وأن يكون عملهم في وزارة الصحة ولديهم ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، أما الإداريون فيجب أن يكونوا موظفين بوزارة الصحة بمدة لا تقل عن 5 سنوات خبرة، علما أن التقديم لفريق الخدمات الطبية يشمل الكويتيين فقط.

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