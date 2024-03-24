2000 متقدم لفريق الخدمات الطبية وحملات الحج

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أغلقت وزارة الصحة باب الالتحاق بفريق الخدمات الطبية وكادر حملات الحج بتسجيل ما يقارب 2000 متقدم. وذكرت مصادر صحية لـ «الأنباء»، أنه يتم حاليا فرز وحصر أسماء المتقدمين للانضمام الى الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية وحملات الحج الكويتية وفقا للشروط والضوابط المقررة التي تم وضعها تمهيدا لرفعها إلى وزير الصحة لاعتمادها قريبا وإصدار قرار وزاري بهذا الشأن. وتمثلت الشروط لـ «الأطباء» الراغبين في الالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية، أن يكونوا من أصحاب تخصصات «الباطنة» أو أحد فروعها، طب العائلة، ممارس عام، طب طوارئ (جراحة باطنة)، وأن يكون لديهم ترخيص مزاولة مهنة صالح في الكويت، فضلا عن أن يكون المسمى الوظيفي (مسجل فما فوق). أما بالنسبة إلى الصيادلة، التمريض، التفتيش الصحي، وفنيي الطوارئ الطبية، فيجب أن يكونوا حاصلين على دبلوم دراسي في التخصص فما فوق، وأن يكون عملهم في وزارة الصحة ولديهم ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، أما الإداريون فيجب أن يكونوا موظفين بوزارة الصحة بمدة لا تقل عن 5 سنوات خبرة، علما أن التقديم لفريق الخدمات الطبية يشمل الكويتيين فقط.
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