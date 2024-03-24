Sunday, 24 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((التجارة)) تغلق أحد الأسواق المركزية في الجهراء لبيعه منتجات منتهية الصلاحية

3/24/2024 2:54:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط أحد الأسواق المركزية في الجهراء لقيامه بعرض وبيع منتجات للعناية بالبشرة «كريمات» منتهية الصلاحية، ما يشكل خطرا على صحة المستهلك.
وقالت «التجارة والصناعة» في بيان صحافي، إنه تم تنفيذ الإغلاق الفوري للسوق المركزي، وجار استكمال الإجراءات القانونية.
وأضافت أن فرق الوزارة التفتيشية مستمرة في جولاتها بصفة يومية وبصورة مكثفة.

MENAFN24032024000130011022ID1108015554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث