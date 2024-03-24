((التجارة)) تغلق أحد الأسواق المركزية في الجهراء لبيعه منتجات منتهية الصلاحية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط أحد الأسواق المركزية في الجهراء لقيامه بعرض وبيع منتجات للعناية بالبشرة «كريمات» منتهية الصلاحية، ما يشكل خطرا على صحة المستهلك.
وقالت «التجارة والصناعة» في بيان صحافي، إنه تم تنفيذ الإغلاق الفوري للسوق المركزي، وجار استكمال الإجراءات القانونية.
وأضافت أن فرق الوزارة التفتيشية مستمرة في جولاتها بصفة يومية وبصورة مكثفة.
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