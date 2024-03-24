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تسديد مديونيات الصادر بحقه حكم و((منع سفر))

3/24/2024 2:54:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز ساري عن تشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة للمستفيدين من الحملة الوطنية «فزعتكم فرحة لهم» لسداد ديون الغارمين، تضم إلى جانب وزارة الشؤون ممثلين عن كل من وزارة الإعلام ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية. وأوضح ساري في تصريح
لـ «الأنباء» ان هناك رابطا خاصا لتبرعات الأفراد وخطا مخصصا للكيانات (الجمعيات التعاونية، المصارف، شركات ومؤسسات القطاع الخاص). وأكد أن المستفيد يجب ان يكون كويتي الجنسية وعليه حكم نهائي في تنفيذ الأحكام ومنع سفر. وعن قيمة مديونية الغارمين، أوضح ساري انه سيتم تحديدها من اللجنة وفق المبالغ التي تجمع في نهاية الحملة ليستفيد منها أكبر عدد من الغارمين. وشدد على ان الاستفادة من الحملة لا تستدعي مراجعة أي من الجهات ولا التسجيل في أي جهة أو تقديم أي مستندات، وان تسديد المديونية تلقائي لكل من صدر بحقه حكم تنفيذ نهائي وحكم منع سفر ومسجل آليا عبر إدارة تنفيذ الأحكام.

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