تسديد مديونيات الصادر بحقه حكم و((منع سفر))

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز ساري عن تشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة للمستفيدين من الحملة الوطنية «فزعتكم فرحة لهم» لسداد ديون الغارمين، تضم إلى جانب وزارة الشؤون ممثلين عن كل من وزارة الإعلام ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية. وأوضح ساري في تصريح
لـ «الأنباء» ان هناك رابطا خاصا لتبرعات الأفراد وخطا مخصصا للكيانات (الجمعيات التعاونية، المصارف، شركات ومؤسسات القطاع الخاص). وأكد أن المستفيد يجب ان يكون كويتي الجنسية وعليه حكم نهائي في تنفيذ الأحكام ومنع سفر. وعن قيمة مديونية الغارمين، أوضح ساري انه سيتم تحديدها من اللجنة وفق المبالغ التي تجمع في نهاية الحملة ليستفيد منها أكبر عدد من الغارمين. وشدد على ان الاستفادة من الحملة لا تستدعي مراجعة أي من الجهات ولا التسجيل في أي جهة أو تقديم أي مستندات، وان تسديد المديونية تلقائي لكل من صدر بحقه حكم تنفيذ نهائي وحكم منع سفر ومسجل آليا عبر إدارة تنفيذ الأحكام.
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