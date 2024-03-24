رئيس الوزراء استقبل فهد اليوسف ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني

رئيس الوزراء استقبل فهد اليوسف ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني
التاريخ
3/24/2024 2:54:28 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح في قصر بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، حيث قدم لسموه رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ م.حمود مبارك حمود الصباح وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.
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