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رئيس الوزراء استقبل فهد اليوسف ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني

3/24/2024 2:54:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح في قصر بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، حيث قدم لسموه رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ م.حمود مبارك حمود الصباح وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

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