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الخرافي يتوّج بخامس جولات دوري الفروسية

3/24/2024 2:54:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توّج فارس نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي بلقب الجولة الخامسة من بطولة دوري الاتحاد الكويتي للفروسية لرياضة قفز الحواجز، التي أقيمت في مركز الكويت للفروسية بمشاركة كبيرة من فرسان يمثلون الأندية المحلية.
ففي الشوط الثامن الرئيسي على ارتفاع 140-145سم، جاء الخرافي في المركز الأول بزمن 73.30 ثانية دون نقاط جزاء، تلاها الفرسان نيك تشانينج وعبدالله الروضان وفواز السبيعي ويارا الهنيدي، كما فاز الخرافي بالمركز السادس أيضا. كما فاز الفارس علي الخرافي بصدارة الشوط السابع على ارتفاع 130-135 سم، وفاز عبدالله الروضان بالشوط الرابع على ارتفاع 125-130 سم، وقامت الحكمة الدولية نبيلة العلي أمين سر الاتحاد الكويتي للفروسية بتتويج الأبطال.
عودة اتحاد الفروسية رسميا
على الصعيد ذاته، نشر في الجريدة الرسمية قرار بسحب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 15 يناير 2024 بشأن إلغاء أشهار الاتحاد الكويتي للفروسية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقرر الاتحاد الكويتي إعلان عودة النشاط الرياضي، على أن تقام البطولة الختامية للموسم الحالي 2024-2025 مطلع مايو المقبل.

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