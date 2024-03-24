الخرافي يتوّج بخامس جولات دوري الفروسية

(MENAFN
- Al-Anbaa) توّج فارس نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي بلقب الجولة الخامسة من بطولة دوري الاتحاد الكويتي للفروسية لرياضة قفز الحواجز، التي أقيمت في مركز الكويت للفروسية بمشاركة كبيرة من فرسان يمثلون الأندية المحلية.
ففي الشوط الثامن الرئيسي على ارتفاع 140-145سم، جاء الخرافي في المركز الأول بزمن 73.30 ثانية دون نقاط جزاء، تلاها الفرسان نيك تشانينج وعبدالله الروضان وفواز السبيعي ويارا الهنيدي، كما فاز الخرافي بالمركز السادس أيضا. كما فاز الفارس علي الخرافي بصدارة الشوط السابع على ارتفاع 130-135 سم، وفاز عبدالله الروضان بالشوط الرابع على ارتفاع 125-130 سم، وقامت الحكمة الدولية نبيلة العلي أمين سر الاتحاد الكويتي للفروسية بتتويج الأبطال.
عودة اتحاد الفروسية رسميا
على الصعيد ذاته، نشر في الجريدة الرسمية قرار بسحب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 15 يناير 2024 بشأن إلغاء أشهار الاتحاد الكويتي للفروسية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقرر الاتحاد الكويتي إعلان عودة النشاط الرياضي، على أن تقام البطولة الختامية للموسم الحالي 2024-2025 مطلع مايو المقبل.
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