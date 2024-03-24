المهاوش: مكافآت وجوائز قيمة في دورة نقابة ((الكويتية)) الـ16

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة د.أحمد المهاوش، أن اللجنة الرياضية للنقابة برئاسة عبدالله الطوالة الشمري أعدت برنامجا متكاملا طوال أيام الدورة الكروية يشمل العديد من المفاجآت للجماهير الرياضية التي ستتابع مباريات الدورة الرمضانية الـ 16 لخماسيات كرة قدم الصالات التي تنظمها النقابة.
جاء ذلك عقب انطلاق الدورة أمس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمنطقة الدعية، بمشاركة 12 فريقا، وتختتم منافساتها غدا الثلاثاء، وذلك بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، إذ سيحصل الفريقان الفائزان بالمركزين الأول والثاني على جوائز قيمة وكؤوس وميداليات، كما سيتم تكريم أفضل لاعب وأفضل حارس في الدورة.
وذكر المهاوش أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالكويتية وشركاتها التابعة حريصون على أن ظهور النسخة الـ 16 للدورة الرمضانية بأبهى صورة، مضيفا «نثمن عاليا الجهود الطيبة لمجلس إدارة النقابة الذين سخروا كل الإمكانات وذللوا كل العقبات أمام اللجنة المنظمة لضمان نجاح الدورة، ولتكون نسخة نموذجية متكاملة فنيا وإداريا، وبما يليق بالسمعة الطيبة التي اكتسبتها دورة «نقابة الكويتية» طوال الأعوام الـ 15 الماضية».
وأشار المهاوش إلى أن للدورات الرمضانية التي تقيمها النقابة دورا كبيرا في تعزيز مفهوم الترابط والتلاحم بين موظفي «الكويتية» وشركاتها التابعة، مضيفا ان الالتقاء الأخوي المصحوب بالروح الرياضية العالية، وفي أجواء تحمل معاني الألفة والمحبة والود، له دلالات ومضامين كبيرة، لعل من بينها تحفيز الموظفين على مزيد من العطاء، وكذلك دعم وتنمية ورعاية وتشجيع الشباب والرياضة والإبداع.
MENAFN24032024000130011022ID1108015550
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.