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المهاوش: مكافآت وجوائز قيمة في دورة نقابة ((الكويتية)) الـ16

3/24/2024 2:54:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة د.أحمد المهاوش، أن اللجنة الرياضية للنقابة برئاسة عبدالله الطوالة الشمري أعدت برنامجا متكاملا طوال أيام الدورة الكروية يشمل العديد من المفاجآت للجماهير الرياضية التي ستتابع مباريات الدورة الرمضانية الـ 16 لخماسيات كرة قدم الصالات التي تنظمها النقابة.
جاء ذلك عقب انطلاق الدورة أمس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمنطقة الدعية، بمشاركة 12 فريقا، وتختتم منافساتها غدا الثلاثاء، وذلك بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، إذ سيحصل الفريقان الفائزان بالمركزين الأول والثاني على جوائز قيمة وكؤوس وميداليات، كما سيتم تكريم أفضل لاعب وأفضل حارس في الدورة.
وذكر المهاوش أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالكويتية وشركاتها التابعة حريصون على أن ظهور النسخة الـ 16 للدورة الرمضانية بأبهى صورة، مضيفا «نثمن عاليا الجهود الطيبة لمجلس إدارة النقابة الذين سخروا كل الإمكانات وذللوا كل العقبات أمام اللجنة المنظمة لضمان نجاح الدورة، ولتكون نسخة نموذجية متكاملة فنيا وإداريا، وبما يليق بالسمعة الطيبة التي اكتسبتها دورة «نقابة الكويتية» طوال الأعوام الـ 15 الماضية».
وأشار المهاوش إلى أن للدورات الرمضانية التي تقيمها النقابة دورا كبيرا في تعزيز مفهوم الترابط والتلاحم بين موظفي «الكويتية» وشركاتها التابعة، مضيفا ان الالتقاء الأخوي المصحوب بالروح الرياضية العالية، وفي أجواء تحمل معاني الألفة والمحبة والود، له دلالات ومضامين كبيرة، لعل من بينها تحفيز الموظفين على مزيد من العطاء، وكذلك دعم وتنمية ورعاية وتشجيع الشباب والرياضة والإبداع.

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