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القادسية يضرب الجهراء بـ ((الخمسة)) ودياً

3/24/2024 2:54:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم ـ هادي العنزي
حقق القادسية فوزا عريضا على الجهراء بنتيجة 5-0 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ستاد محمد الحمد، سجلها كل من: محمد صولة وعبدالله العوضي وأحمد العجمي وإبراهيما تانديا (هدفين).
وتأتي المباراة ضمن تحضيرات القادسية لاستئناف الجولة الثانية من مجموعة البطولة في دوري زين الممتاز والتي سيلتقي من خلالها الجمعة المقبل مع الفحيحيل، حيث يحتل «الأصفر» المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن العربي المتصدر ونقطتين عن الكويت الوصيف.
أما الجهراء، فيستعد لمواجهة كاظمة الأحد المقبل في انطلاق مباريات مجموعة الهبوط، إذ يحتل المركز الأخير برصيد 8 نقاط.
من جهة اخرى، تغلب الفريق الأول بنادي الفحيحيل، على نظيره التضامن 2-0 في المباراة الودية التي جمعتهما نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجل هدفي «الأشاوس» البرازيلي فيتور دا سيلفا وفيصل عجب.
وجاءت المباراة تحضيرا لاستئناف منافسات دوري زين بدرجتيه الممتازة والأولى عقب انتهاء فترة التوقف الدولي. وقد حرص مدرب الفحيحيل السوري فراس الخطيب، على تجربة أغلب اللاعبين المتاحين، حيث لعب بالتشكيلة الأساسية في الشوط الأول، وبمشاركة 4 محترفين، فيما زج باللاعبين الشباب في الشوط الثاني بالإضافة إلى المحترف الخامس البرازيلي وليام باروس.
وغاب عن المباراة الودية الحارس أحمد عادي للإصابة، حيث يكثف الجهاز الطبي للفحيحيل جهوده لضمان عودته قبل مواجهة القادسية في الجولة الثانية لمجموعة البطولة لدوري زين للدرجة الممتازة في 29 الجاري.

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