القادسية يضرب الجهراء بـ ((الخمسة)) ودياً

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم ـ هادي العنزي
حقق القادسية فوزا عريضا على الجهراء بنتيجة 5-0 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ستاد محمد الحمد، سجلها كل من: محمد صولة وعبدالله العوضي وأحمد العجمي وإبراهيما تانديا (هدفين).
وتأتي المباراة ضمن تحضيرات القادسية لاستئناف الجولة الثانية من مجموعة البطولة في دوري زين الممتاز والتي سيلتقي من خلالها الجمعة المقبل مع الفحيحيل، حيث يحتل «الأصفر» المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن العربي المتصدر ونقطتين عن الكويت الوصيف.
أما الجهراء، فيستعد لمواجهة كاظمة الأحد المقبل في انطلاق مباريات مجموعة الهبوط، إذ يحتل المركز الأخير برصيد 8 نقاط.
من جهة اخرى، تغلب الفريق الأول بنادي الفحيحيل، على نظيره التضامن 2-0 في المباراة الودية التي جمعتهما نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجل هدفي «الأشاوس» البرازيلي فيتور دا سيلفا وفيصل عجب.
وجاءت المباراة تحضيرا لاستئناف منافسات دوري زين بدرجتيه الممتازة والأولى عقب انتهاء فترة التوقف الدولي. وقد حرص مدرب الفحيحيل السوري فراس الخطيب، على تجربة أغلب اللاعبين المتاحين، حيث لعب بالتشكيلة الأساسية في الشوط الأول، وبمشاركة 4 محترفين، فيما زج باللاعبين الشباب في الشوط الثاني بالإضافة إلى المحترف الخامس البرازيلي وليام باروس.
وغاب عن المباراة الودية الحارس أحمد عادي للإصابة، حيث يكثف الجهاز الطبي للفحيحيل جهوده لضمان عودته قبل مواجهة القادسية في الجولة الثانية لمجموعة البطولة لدوري زين للدرجة الممتازة في 29 الجاري.
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