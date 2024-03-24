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العربي بطلاً لـ ((طائرة الشباب))

3/24/2024 2:54:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
توّج العربي بلقب بطولة الدوري العام للشباب تحت 19 سنة للكرة الطائرة فوزه على كاظمة 3-2 في المباراة النهائية أمس الأول، فيما احتل الكويت وصافة الترتيب العام برصيد 26 نقطة متفوقا على كاظمة صاحب المركز الثالث صاحب الـ 25 نقطة. وعقب المباراة، قام رئيس الاتحاد د.جابر المري ورئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور وأمين السر عبدالله الغرير وعضوي مجلس الإدارة نايف الخميلي ونايف الفيلكاوي بمراسم التتويج وتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للاعبين المتوجين. من جهة أخرى، تشهد صالة الاتحاد اليوم مواجهة الذهاب في المربع الذهبي، والتي تجمع القادسية وكاظمة في الـ 9.00 مساء، فيما تشهد صالة نادي الشباب مباراة الذهاب في المربع الفضي، والتي تجمع برقان مع التضامن في الـ 9.30 مساء.

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