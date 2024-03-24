العربي بطلاً لـ ((طائرة الشباب))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
توّج العربي بلقب بطولة الدوري العام للشباب تحت 19 سنة للكرة الطائرة فوزه على كاظمة 3-2 في المباراة النهائية أمس الأول، فيما احتل الكويت وصافة الترتيب العام برصيد 26 نقطة متفوقا على كاظمة صاحب المركز الثالث صاحب الـ 25 نقطة. وعقب المباراة، قام رئيس الاتحاد د.جابر المري ورئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور وأمين السر عبدالله الغرير وعضوي مجلس الإدارة نايف الخميلي ونايف الفيلكاوي بمراسم التتويج وتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للاعبين المتوجين. من جهة أخرى، تشهد صالة الاتحاد اليوم مواجهة الذهاب في المربع الذهبي، والتي تجمع القادسية وكاظمة في الـ 9.00 مساء، فيما تشهد صالة نادي الشباب مباراة الذهاب في المربع الفضي، والتي تجمع برقان مع التضامن في الـ 9.30 مساء.
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