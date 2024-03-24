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((يد)) الفحيحيل يقسو على الساحل

3/24/2024 2:54:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز برقان على التضامن 36-23 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول ضمن منافسات الجولة الـ 6 من الدوري العام لكرة اليد، رافعا رصيده إلى 5 نقاط، فيما بقي الخاسر بلا رصيد، وفي مباراة أخرى فاز الفحيحيل على الساحل 44-19 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي الساحل بلا نقاط.
من جهة أخرى، تقام اليوم مباراتان، إذ يلتقي خيطان بنقطتين مع النصر برصيد 3 نقاط في الـ 8.30 مساء.
وفي الـ 10.00 مساء يتواجه كاظمة بـ 8 نقاط مع القرين بـ 5 نقاط.

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