((يد)) الفحيحيل يقسو على الساحل

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز برقان على التضامن 36-23 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول ضمن منافسات الجولة الـ 6 من الدوري العام لكرة اليد، رافعا رصيده إلى 5 نقاط، فيما بقي الخاسر بلا رصيد، وفي مباراة أخرى فاز الفحيحيل على الساحل 44-19 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي الساحل بلا نقاط.
من جهة أخرى، تقام اليوم مباراتان، إذ يلتقي خيطان بنقطتين مع النصر برصيد 3 نقاط في الـ 8.30 مساء.
وفي الـ 10.00 مساء يتواجه كاظمة بـ 8 نقاط مع القرين بـ 5 نقاط.
MENAFN24032024000130011022ID1108015547
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.