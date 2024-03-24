((برقان)) راعياً لتجربة اللياقة البدنية ((The Workout)) خلال رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) قدم بنك برقان رعايته كشريك إستراتيجي لتجربة اللياقة البدنية المميزة The Workout، والمقدمة من تطبيق فوقه (Fohgah) والمدرب صلاح الشطي، إذ سيتم تنظيم الحدث على مدى 3 أيام جمعة متتالية في شهر رمضان بمضمار منطقة السطح في مجمع العاصمة مول، وسيحصل الفائزون في المسابقات على جوائز أسبوعية قيمة.
وتأتي هذه الخطوة المتقدمة من البنك في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والذي يركز على تشجيع كل أفراد المجتمع لتبني نظام حياة صحي تكون فيه الرياضة جزءا أساسيا من جميع أنشطتهم اليومية.
وبهذه المناسبة، قال مسؤول أول - الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان طلال حامد العيار: «ندرك تماما أهمية الصحة المجتمعية العامة ونعتبرها أولوية قصوى، إذ لاتزال في مقدمة اهتمامنا وتركيزنا تحت مظلة برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية».
وحول أثر التغييرات في العادات الغذائية خلال الشهر المبارك، أوضح العيار: «حتى أكثر الرياضيين التزاما ببرامجهم التدريبية يبذلون جهودا إضافية لمواكبة تلك البرامج والحفاظ على منهجيتها وروتينها خلال شهر رمضان، ولهذا السبب نفتخر بمشاركتنا في رعاية هذا الحدث الاستثنائي المقدم من تطبيق «فوقه»، وبالشراكة مع مدرب اللياقة البدنية الشهير صلاح الشطي، علما بأن هذه الفعالية مصممة لتحفيز المشاركين من كل فئات اللياقة البدنية للمنافسة والتمتع بأوقات غنية بالتواصل والمرح».
من جانبه، قال الشريك المؤسس لشركة Fohgah محمد المشعان: «متفائلون وسعداء بهذا التعاون مع بنك برقان من جديد، بعد النجاح الرائع الذي حققته فعاليات FREYA المخصصة لتقديم تجربة طبخ استثنائية، والاهتمام اللافت بها من قبل الزوار والمشاركين، على حد السواء».
الجدير بالذكر أن فعاليات The Workout مصممة لاستقبال 20 مشاركا كل يوم جمعة كحد أقصى من كلا الجنسين وممن تجاوزت أعمارهم 16 سنة، وخلال كل حدث ستتنافس 10 فرق يتكون كل منها من شخصين للفوز بأعلى النقاط وحصد الجوائز الأسبوعية.
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