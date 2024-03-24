((برقان)) راعياً لتجربة اللياقة البدنية ((The Workout)) خلال رمضان

MENAFN - Al-Anbaa) قدم بنك برقان رعايته كشريك إستراتيجي لتجربة اللياقة البدنية المميزة The Workout، والمقدمة من تطبيق فوقه (Fohgah) والمدرب صلاح الشطي، إذ سيتم تنظيم الحدث على مدى 3 أيام جمعة متتالية في شهر رمضان بمضمار منطقة السطح في مجمع العاصمة مول، وسيحصل الفائزون في المسابقات على جوائز أسبوعية قيمة.وتأتي هذه الخطوة المتقدمة من البنك في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والذي يركز على تشجيع كل أفراد المجتمع لتبني نظام حياة صحي تكون فيه الرياضة جزءا أساسيا من جميع أنشطتهم اليومية.

وبهذه المناسبة، قال مسؤول أول - الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان طلال حامد العيار: «ندرك تماما أهمية الصحة المجتمعية العامة ونعتبرها أولوية قصوى، إذ لاتزال في مقدمة اهتمامنا وتركيزنا تحت مظلة برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية».

وحول أثر التغييرات في العادات الغذائية خلال الشهر المبارك، أوضح العيار: «حتى أكثر الرياضيين التزاما ببرامجهم التدريبية يبذلون جهودا إضافية لمواكبة تلك البرامج والحفاظ على منهجيتها وروتينها خلال شهر رمضان، ولهذا السبب نفتخر بمشاركتنا في رعاية هذا الحدث الاستثنائي المقدم من تطبيق «فوقه»، وبالشراكة مع مدرب اللياقة البدنية الشهير صلاح الشطي، علما بأن هذه الفعالية مصممة لتحفيز المشاركين من كل فئات اللياقة البدنية للمنافسة والتمتع بأوقات غنية بالتواصل والمرح».من جانبه، قال الشريك المؤسس لشركة Fohgah محمد المشعان: «متفائلون وسعداء بهذا التعاون مع بنك برقان من جديد، بعد النجاح الرائع الذي حققته فعاليات FREYA المخصصة لتقديم تجربة طبخ استثنائية، والاهتمام اللافت بها من قبل الزوار والمشاركين، على حد السواء».الجدير بالذكر أن فعاليات The Workout مصممة لاستقبال 20 مشاركا كل يوم جمعة كحد أقصى من كلا الجنسين وممن تجاوزت أعمارهم 16 سنة، وخلال كل حدث ستتنافس 10 فرق يتكون كل منها من شخصين للفوز بأعلى النقاط وحصد الجوائز الأسبوعية.