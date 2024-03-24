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((الأزرق)) يختتم تحضيراته لمواجهة ((العنابي)) غداً

3/24/2024 2:54:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الليلة لمساته الأخيرة قبل مواجهة منتخب قطر غدا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027.
وكان «الأزرق» قد أجرى حصة تدريبية على ستاد جابر الأحمد الدولي مساء أمس الأول بمشاركة كل اللاعبين، والتي اتسمت بالطابع التكتيكي والتركيز، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو، على إعادة تأهيل الخط الدفاعي إثر دخول اللاعب مشاري غنام الحصة التدريبية بعد غيابه عن المواجهة الأولى لأسباب إدارية، كما شدد بينتو في تعليماته على أهمية واجادة تسلم الكرة والتمرير الدقيق فضلا عن التعامل المباشر مع الفرص المتاحة.
الجدير بالذكر أن منتخبنا خسر من شقيقه «العنابي» الأسبوع الماضي ضمن الجولة الثالثة بثلاثة أهداف دون رد، وهي التي وضعت قطر في صدارة المجموعة بـ 9 نقاط، فيما يحل المنتخب الهندي ثانيا بـ 4 نقاط ثم منتخبنا الوطني بـ 3 نقاط، وأخيرا منتخب أفغانستان بنقطة واحدة.
وصول «العنابي»
ومن المقرر أن تصل البلاد عصر اليوم، بعثة المنتخب القطري، حيث سيجري «العنابي» تدريبا رئيسيا واحدا على ملعب المباراة، وهو ستاد علي صباح السالم بنادي النصر في نفس توقيت المباراة.
المؤتمر الصحافي
يعقد في قاعة المؤتمرات في ستاد جابر الدولي في الـ 8.30 مساء الليلة المؤتمر الصحافي للمباراة بحضور مدربي المنتخبين ولاعب من كل من كل منتخب، فيما يسبق ذلك الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.
«أزرق الشباب» وعمان
إلى ذلك، يلتقي منتخبنا الوطني للشباب مع نظيره العماني في ودية ثانية اليوم الإثنين، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض التصفيات الآسيوية.
وكان منتخبنا قد خسر الودية الأولى التي أقيمت مساء السبت على ستاد نادي الشباب بالأحمدي 1-3، إذ انتهى الشوط الأول بتقدم «أزرق الشباب» بهدف عبدالله فارس، وفي الشوط الثاني قلب «الأحمر العماني» النتيجة بثلاثية تناوب على تسجيلها مسعود البحري وفهد المخيني والحسين القاسمي.

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