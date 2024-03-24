((الأزرق)) يختتم تحضيراته لمواجهة ((العنابي)) غداً

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الليلة لمساته الأخيرة قبل مواجهة منتخب قطر غدا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027.
وكان «الأزرق» قد أجرى حصة تدريبية على ستاد جابر الأحمد الدولي مساء أمس الأول بمشاركة كل اللاعبين، والتي اتسمت بالطابع التكتيكي والتركيز، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو، على إعادة تأهيل الخط الدفاعي إثر دخول اللاعب مشاري غنام الحصة التدريبية بعد غيابه عن المواجهة الأولى لأسباب إدارية، كما شدد بينتو في تعليماته على أهمية واجادة تسلم الكرة والتمرير الدقيق فضلا عن التعامل المباشر مع الفرص المتاحة.
الجدير بالذكر أن منتخبنا خسر من شقيقه «العنابي» الأسبوع الماضي ضمن الجولة الثالثة بثلاثة أهداف دون رد، وهي التي وضعت قطر في صدارة المجموعة بـ 9 نقاط، فيما يحل المنتخب الهندي ثانيا بـ 4 نقاط ثم منتخبنا الوطني بـ 3 نقاط، وأخيرا منتخب أفغانستان بنقطة واحدة.
وصول «العنابي»
ومن المقرر أن تصل البلاد عصر اليوم، بعثة المنتخب القطري، حيث سيجري «العنابي» تدريبا رئيسيا واحدا على ملعب المباراة، وهو ستاد علي صباح السالم بنادي النصر في نفس توقيت المباراة.
المؤتمر الصحافي
يعقد في قاعة المؤتمرات في ستاد جابر الدولي في الـ 8.30 مساء الليلة المؤتمر الصحافي للمباراة بحضور مدربي المنتخبين ولاعب من كل من كل منتخب، فيما يسبق ذلك الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.
«أزرق الشباب» وعمان
إلى ذلك، يلتقي منتخبنا الوطني للشباب مع نظيره العماني في ودية ثانية اليوم الإثنين، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض التصفيات الآسيوية.
وكان منتخبنا قد خسر الودية الأولى التي أقيمت مساء السبت على ستاد نادي الشباب بالأحمدي 1-3، إذ انتهى الشوط الأول بتقدم «أزرق الشباب» بهدف عبدالله فارس، وفي الشوط الثاني قلب «الأحمر العماني» النتيجة بثلاثية تناوب على تسجيلها مسعود البحري وفهد المخيني والحسين القاسمي.
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