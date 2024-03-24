محمد الحملي: نضحك على مآسينا وعلى أوجاع الآخرين في ((الجزار))



استغربت اختيار حسن البلام لي لإخراج مسرحية «صُنّاع محتوى» رغم وجود خلاف سابق بيننا أنا قدري وكل ما حققته من نجاح الله كاتبه لي ولن أشارك في «موسم الرياض» إلا من خلال أعمال ثقيلة

حوار: ياسر العيلةيعد الفنان محمد الحملي أحد أهم فرسان المسرح الكويتي والخليجي حاليا من خلال باقة من الأعمال الفنية المضيئة التي قدمها في تاريخ «أبو الفنون»، حيث نجح خلال مسيرته الفنية والابداعية في أن يخلق أسلوب عمل متفرد لا ينافسه فيه أحد. «الأنباء» التقت الحملي في مسرحه بالجابرية، حيث حدثنا عن مسرحيته الجديدة «الجزار»، وتعاونه الأخير مع نجمي الكوميديا داود حسين وحسن البلام وعدد من الفنانين الشباب من خلال مسرحية «صنّاع محتوى» التي عرضت مؤخرا في «موسم الرياض»، وأمور أخرى كثيرة جاءت من خلال الحوار التالي:في البداية حدثنا عن مسرحيتك الجديدة «الجزار» التي نشرت دعاية لها وأمامك قطع من أعضاء بشرية، فهل هي مسرحية رعب؟٭ كم مرة البشر قاموا بتقطيع بعضهم البعض باللسان بسوء الظن؟! فالمسرحية تتكلم عن موضوع سوء الظن، وكيف يقتل البعض ويرفع آخرين، وينزل ناس، فعدم افتراض حُسن النية «يودي في داهية»، ونحن في المسرحية نقدم قصة شخص اسمه «عبدالله الجزار» أبوه تُوفي وكان جزارا ويملك ملحمة، وعندما كبر «عبدالله» أصبح دكتور، لكن أبوه كانت علاقاته سيئة مع الناس والذين اعتقدوا ان الابن لن يختلف عن أبيه، عملا بالمثل القائل «ابن الوز عوام»، لكن في الحقيقة الابن كان إنسانا محترما، ويختلف كليا عن والده، وقام بتحويل الملحمة الى «عيادة»، لكن الناس لم تنس أفعال أبوه السابقة، وجعلوه شماعة يعلقون عليها كل مشاكل المجتمع الى أن انتشر مرض في البلد التي يقيم فيها، وكان هو الطبيب الوحيد فيها، وأنقذ الكثيرين من أهل البلد، وفي المقابل لم يتمكن من علاج البعض الذين ماتوا متأثرين بالمرض، ولكن الناس تسيء الظن فيه، ويتساءلون «هل المرضى ماتوا قضاء وقدر أم انتقاما منهم لأنهم أساءوا كثيرا لأبوه؟ واستمروا في سوء الظن»، وأردف: المسرحية تم تقديمها من قبل في «مهرجان الكويت للمونودراما» وهي من تأليفي وإخراجي، وكانت من بطولة عبدالله الخضر الذي كان يتحدث في العمل عن ثلاثة عشر شخصية، وفي هذه النسخة الجديدة سأظهر جميع هذا الشخصيات على المسرح.هل أنت عانيت من سوء ظن الناس بك؟٭ «أنا زهقت من كلام الناس»، وعانيت منهم، فشرحت هذه المعاناة من خلال العمل الذي قدمه عبدالله الخضر قبل ستة أعوام.وكيف يتعامل محمد الحملي بشكل خاص مع سوء ظن الناس؟٭ مؤخرا أصبحت أتعامل بـ«الحقران» عكس أول كنت «أحاتي» لأننا كمجتمع عربي أهالينا ربونا للأسف على «لا تسوي چذي حتى لا يقولوا الناس چذي»، وهم لا يعلمون أن الناس لن تتوقف عن الكلام في كل الحالات، فمشكلة عمل حساب لكلام الناس هي مشكلة أزلية في الوطن العربي.من هم الفنانون الذين اخترتهم للعمل في النسخة الحديثة من مسرحية «الجزار»؟٭ عبدالله الخضر وعبدالله الرميان، وهما فنانان عظيمان بمعنى الكلمة، بالإضافة لحصة النبهان وموسى كاظم وجمال الشطي وعبدالعزيز السعدون وسارة القبندي وغدير حسن ومحمد فايق ورابعة اليوسف، وأيضا الفنانة القديرة طيف تشارك معنا كضيفة شرف.أول مرة أسمع أنه يوجد «ضيف شرف» في عمل مسرحي.. كيف؟٭ بالفعل لأول مرة يكون في مسرحية «ضيف شرف»، والفنانة طيف اختارت الكيف وليس الكم في هذا العمل، ودورها من أهم الأدوار، نحن كنا في حيرة لو لم تكن طيف ضيفة الشرف من ستكون غيرها خاصة أنها فنانة كبيرة؟ ووضعت يدها في أيدينا ودعمتنا كشباب، وأنا من خلالكم أشكرها على دعمها لنا بهذا الشكل الكبير.هل «الجزار» تُصنف كعمل كوميدي؟٭ نعم، هي مسرحية كوميدية، لأننا نضحك من خلالها على مآسينا وأوجاع الآخرين.ما السر في بصماتك التي تتواجد دائما في كل عمل فني والفنانين الكبار قبل الشباب يشيدون بك؟٭ «لا سر ولا شيء»، قدري وما يحدث معي مكتوب، والله كاتب لي أن أكون في هذه المكانة، أنا سعيت واجتهدت وعانيت، لكن في النهاية الله عز وجل كتب لي أن أكون في هذا الموقع الذي أحبه بالفعل.أخرجت مؤخرا مسرحية «صُنّاع محتوى» مع النجمين الكبيرين داود حسين وحسن البلام، فكيف وجدت التعامل معهما؟٭ الحمد لله كل مشاركاتي في «موسم الرياض» كانت من خلال أعمال لها ثقلها الفني، ومع نجوم كبار مثلما حدث مع النجم الكبير ناصر القصبي على مدار موسمين، وهذا العام مع داود والبلام، وأنا قررت لن أشارك في «موسم الرياض» مستقبلا إلا من خلال أعمال على نفس هذا المستوى، فالحمد لله ثقة شركات الإنتاج في «موسم الرياض» ومعالي المستشار تركي آل الشيخ فيني بأن أكون على رأس هذه الأعمال، فهذه مكانة لابد أن أحافظ عليها ولا أنزل منها، وبالنسبة للفنان داود حسين أنا تعاونت معه من قبل وأخرجت له مسرحية «سكة سفر»، وأكثر من عمل، وبالنسبة للبلام كنت أتمنى أن أعمل معه في يوم من الأيام، وهذا ما حدث من خلال «صناع محتوى» وهي المرة الأولى بعد خلاف سابق بيني وبينه، و«أنا مستغرب ليش حسن استعان بي كمخرج بالرغم من أن لديه فريقه الإخراجي؟».ليش استغربت انه اختارك؟٭ استغربت مليون بالميّة لأنه كما ذكرت لك كان بيننا خلاف، بالإضافة إلى أن لديه المخرجين الذين يعمل معهم، لذلك أنا قلت إن مسرحية «صناع محتوى» يمكن أن تكون أول عمل أو آخر عمل معه، لذلك قررت أن أجعله يرى كيف ينفذ العمل بطريقتي الخاصة، وللأمانة هو سلمني «الخيط والمخياط» وكان متعاونا جدا وأعطاني أريحيتي كمخرج في هذا العمل بنسبة 100% لذلك أعطيت من قلبي حتى ينجح العمل، لذلك كانت ثقة حسن فيني وخوف داود على اسمه وثقة باقي النجوم الشباب المشاركين في العمل، وبالمناسبة أول أعمالهم كانت معي باستثناء أحمد المظفر، ويؤمنون بي وأنا مؤمن بهم، فكل هذه الثقة من الجميع بجانب حالة الحب التي سيطرت علينا كانت سبب نجاح المسرحية.