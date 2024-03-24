العسعوسي: ليلة عطاء ووفاء لـ ((نجوم الفن والإعلام))

(MENAFN
- Al-Anbaa) تحت رعاية وبحضور رجل الأعمال حسين النصار ورئيس لجان الترشيح د. سليمان العسعوسي وبالتعاون مع نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية، بدأت التحضيرات النهائية لمهرجان «نجوم الفن والإعلام» التاسع، وتم الكشف عن الترشيحات النهائية لاختيار الأعمال الرمضانية التي تألقت على الشاشة الصغيرة، حيث قال د.سليمان العسعوسي رئيس لجان الترشيح للمهرجان: حرصنا هذا العام على تأخير إعلان الأسماء الفائزة في فئات المهرجان حتى نتمكن بشكل أكبر من متابعة الأعمال الدرامية والبرامجية الرمضانية المعروضة على مختلف القنوات الفضائية.
وأضاف: لم نكتف بالترشيحات من قبل أعضاء اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض، بل كان لدينا أكثر من جهة إعلامية ساهمت عبر قنواتها المختلفة في تسليط الضوء أكثر على نجوم رمضان وأعمالهم التي حصلت على نسبة أكبر من المشاهدة في هذا الشهر، أبرزها المنصات الرقمية الخليجية و«السوشيال ميديا» و«شاهد» وغيرها، مشيرا إلى ان الهدف من هذا التكريم السنوي هو لقاء نجومنا في ليلة عطاء ووفاء، وتحفيزهم وتشجيعهم لتقديم أعمال فنية ترتقي بالمشاهد المحلي والخليجي بعيدا عن الإسفاف.
وختم العسعوسي حديثه بأنه تم اختيار المنتج والمخرج والفنان مناف عبدال ليكون شخصية النسخة التاسعة لهذا العام.
يذكر أن غبقة «نجوم الفن والإعلام»، التي ستقام يوم الخميس المقبل في فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت، دعت العديد من النجوم والإعلاميين للمشاركة في هذه المناسبة السنوية التي تجمع مختلف أطياف المجتمع في جو عائلي رمضاني.
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