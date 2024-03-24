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العسعوسي: ليلة عطاء ووفاء لـ ((نجوم الفن والإعلام))

3/24/2024 2:54:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية وبحضور رجل الأعمال حسين النصار ورئيس لجان الترشيح د. سليمان العسعوسي وبالتعاون مع نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية، بدأت التحضيرات النهائية لمهرجان «نجوم الفن والإعلام» التاسع، وتم الكشف عن الترشيحات النهائية لاختيار الأعمال الرمضانية التي تألقت على الشاشة الصغيرة، حيث قال د.سليمان العسعوسي رئيس لجان الترشيح للمهرجان: حرصنا هذا العام على تأخير إعلان الأسماء الفائزة في فئات المهرجان حتى نتمكن بشكل أكبر من متابعة الأعمال الدرامية والبرامجية الرمضانية المعروضة على مختلف القنوات الفضائية.
وأضاف: لم نكتف بالترشيحات من قبل أعضاء اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض، بل كان لدينا أكثر من جهة إعلامية ساهمت عبر قنواتها المختلفة في تسليط الضوء أكثر على نجوم رمضان وأعمالهم التي حصلت على نسبة أكبر من المشاهدة في هذا الشهر، أبرزها المنصات الرقمية الخليجية و«السوشيال ميديا» و«شاهد» وغيرها، مشيرا إلى ان الهدف من هذا التكريم السنوي هو لقاء نجومنا في ليلة عطاء ووفاء، وتحفيزهم وتشجيعهم لتقديم أعمال فنية ترتقي بالمشاهد المحلي والخليجي بعيدا عن الإسفاف.
وختم العسعوسي حديثه بأنه تم اختيار المنتج والمخرج والفنان مناف عبدال ليكون شخصية النسخة التاسعة لهذا العام.
يذكر أن غبقة «نجوم الفن والإعلام»، التي ستقام يوم الخميس المقبل في فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت، دعت العديد من النجوم والإعلاميين للمشاركة في هذه المناسبة السنوية التي تجمع مختلف أطياف المجتمع في جو عائلي رمضاني.

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