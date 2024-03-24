كامل مكافآت كأس آسيا في قبضة النشامى.. عموتة يستفز بدلاء المنتخب

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



سياسة عموتة في التبديلات تستفز لاعبي المنتخب

سياسة المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، في التبديلات، وما يرافقها من تأخير أو حتى انعدام التبديلات نهائيا إلا في الدقائق الأخيرة، أثارت حفيظة لاعبي المنتخب الاحتياط، الذين يجلسون على مقاعد البدلاء في حالة من الصدمة، نتيجة عدم إشراكهم في المباريات حتى في الظروف المناسبة للتبديلات، الأمر الذي أثار دهشتهم وفضولهم لمعرفة هذه السياسة التي يرى اللاعبون أنها تشكل استفزازا لهم، وعدم الثقة إطلاقا بقدراتهم.



سياسة عموتة وصلت إلى ذروتها خلال مباراة المنتخب أمام باكستان الخميس الماضي بتصفيات كأس العالم، حيث لم يجر المدرب إلا تبديلا واحد متأخرا، رغم أن هذه المباراة يفترض أن تشهد كامل التبديلات، على اعتبار أنها تجري في نهار رمضان واللاعبون صامون (كما اراد المنتخب الترويج له).



اللاعبون الاحتياط لا يستطيعون الحديث إعلاميا عما يدور بداخلهم من قهر واستفزاز، نتيجة سياسة عموتة في التبديلات، ولكنهم عاشوا خلال مباراة باكستان والليلة التي تلتها أوضاعا نفسية صعبة، معتبرين أن المدرب لا يثق في قدراتهم إطلاقا، خاصة وأنه لم يشركهم في مباراة سهلة جدا أمام باكستان.



ويأمل اللاعبون أن يقوم اتحاد الكرة بمعالجة هذه الظاهرة مع الجهاز الفني، للوقوف على أسبابها، خاصة وأنها اصبحت مثار قلق للاعبين الجالسين على مقاعد البدلاء.



مكافأة كأس آسيا في قبضة "النشامى"

قيد اتحاد كرة القدم أول من أمس، ما تبقى من قيمة مكافأة مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا، في رصيد لاعبي المنتخب الذين حصلوا بذلك على كامل قيمة المكافأة.



وحصل لاعبو المنتخب الوطني على الدفعة الأخيرة من قيمة المكافأة يوم الخميس الماضي، ليكونوا بذلك قد تسلموا كامل القيمة التي وعدهم بها اتحاد الكرة والتي وصلت تقريبا إلى حوالي 64 ألف دولار لكل لاعب.

معلومات ليست مؤكدة تفيد أن لاعب المنتخب الوطني حمزة الدردور، ناله نصيبا من المكافأة رغم استبعاده من المنتخب خلال منافسات كأس آسيا الأخيرة.



يشار إلى أن اتحاد الكرة خصص مكافأة مالية مجزية للاعبي المنتخب، بعد الفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس آسيا الأخيرة.



إجازة إفطار سريعة لنجوم المنتخب

منح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، إجازة إفطار سريعة للاعبين، لتناول الإفطار عند الأهل والعائلات، قبل العودة إلى معسكر المنتخب في الفندق، استعدادا لمباراة النشامى أمام باكستان يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد عمان، ضمن تصفيات كأس العالم.



المنتخب الذي عاد صبيحة أول من أمس، أجرى تدريبا قبل الإفطار، قبل السماح للاعبين بالتوجه إلى منازلهم، لتناول وجبة الإفطار برفقة الأهل والعائلات، ومن ثم العودة الساعة 11 ليلا إلى الفندق، لمواصلة المعسكر المغلق الذي يستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل.



وكان لاعبو المنتخب تناولوا وجبات الإفطار في الأيام الماضية في الفندق، في اطار المعسكر المغلق استعدادا لمباراتي باكستان.



هل ندم موتا على مغادرة الحسين إربد؟

توقع عدد من جماهير نادي الحسين إربد، أن المدرب البرتغالي السابق لفريق الكرة البرتغالي جواو موتا، ربما يكون نادما على قرار رحيله عن الحسين إربد، وهو يتصدر دوري المحترفين، وعلى اعتبار احراز لقب تاريخي.



التوقعات جاءت بعد أن قام نادي الجبلين السعودي بانهاء عقد المدرب البرتغالي بالتراضي، على خلفية تدهور نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى السعودي.



وأعلن الجبلين التعاقد مع المدرب التونسي نصيف البياوي للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم وذلك خلفاً للبرتغالي جواو موتا.



وكان موتا قد قاد الحسين إربد إلى احراز نتائج لافتة في دوري المحترفين، قبل أن يرحل في منتصف الدوري، بسبب عرض مادي قدمه له نادي الجبلين الذي عاد وابعده من منصبه قبل يومين.



رئيس ناد سابق يحجز على أموال النادي

كشف مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن رئيسا سابقا للنادي، حجز على أموال النادي، الأمر الذي فاقم من معاناة فريق كرة القدم على مختلف الصعد، بما في ذلك الصعيد المالي.



وسبق وأن تعرض النادي للحجز، خاصة فيما يتعلق بالحافلة، قبل أن تتفاقم المشكلة بحجز جديد على الأموال، ما وضع الإدارة الحالية في مأزق جديد، سيؤثر حتما على فريق كرة القدم الذي يعاني أصلا.



علاج مكثف لمحترف الفيصلي وانجا للحاق بالوحدات

بدأ الجهاز الطبي لفريق النادي الفيصلي، بخطوات العلاج المكثف للمحترف الكاميروني في فريق كرة القدم رونالد وانجا، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة الفيصلي الودية أول من أمس، أمام فريق الأهلي وانتهت لمصلحة الأخير 1-0.



وتعرض وانجا لإصابة تم تشخيصها باستطالة في العضلة الخلفية، ما يحتاج إلى علاج مكثف، وهو ما بدأ فيه الفيصلي، لضمان تواجد المحترف في المباراة المهمة للفريق أمام الوحدات في اللقاء الذي يقام يوم 31 الشهر الحالي، في اطار منافسات دوري المحترفين.



ولم يتأكد حتى الآن موضوع مشاركة وانجا أمام الوحدات، بانتظار استجابته للعلاج المكثف بعيدا عن التدريبات الجماعية.



فيتال مدربا لفريق هواة "ناشئين"

أجرى موقع إلكتروني بلجيكي، مقابلة مع المدرب السابق للمنتخب الوطني الأول للرجال "النشامى"، فيتال بوركلمانز، وذلك بعد تعيينه مؤخرا مدربا لفريق "إف سي كنوك" تحت 16 عاما، والذي ينشط في دوري الهواة البلجيكي.



وتحت عنوان "أنا في أصعب فترة بحياتي"، أجرت صحيفة " nieuwsblad" البلجيكية مقابلة خاصة مع المدير الفني البلجيكي فيتال (60 عاما)، والذي يدرب فريقا للناشئين في بلاده، بنفس شغفه السابق مدربا مع "النشامى" ومساعدا مع مواطنه مارك فيلموتس في تدريب نخبة من نجوم كرة القدم البلجيكية، أمثال: كيفن دي بروين وايدين هازارد وكورتوا.



وأشاد فيتال بفترته التدريبية السابقة مع المنتخب الوطني، والتي امتدت لنحو 18 شهرا، رغم أنه لم يحقق إنجازات تذكر بعد سلسلة النتائج السلبية ومغادرة تصفيات المونديال، مؤكدا في تصريحاته للصحيفة البلجيكية، أنه لا يقضي حاليا أوقاتا سهلة في حياته، لافتا: "لقد اضطررت للقتال طوال حياتي".



المدربة أبو قشة تضع بصمتها في الكرة النسوية السعودية

وضعت المدرب الأردنية آلاء أبو قشة، بصمتها في الكرة النسوية السعودية، عندما نجحت في قيادة فريق العلا للصعود من الدرجة الأولى، إلى مصاف أندية المحترفات السعودي، قبل أن تغادر الفريق لأسباب متعددة.



أبو قشة تسلمت الفريق خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي، ونجحت في استقطاب لاعبات متميزات من عدة دول أوروبية وأيركا اللاتينية، قبل أن تؤسس فريقا نجح في الصعود لدوري المحترفات، لتضع بصمتها بامتياز في الكرة النسوية السعودية.



وسبق لابوقشة وأن اشرفت الموسم الماضي أيضا على فريق الرياض السعودي للسيدات وحققت معه نتائج لافتة.









المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز - (من المصدر)







مدربة فريق الأهلي السعودي منار فريج - (من المصدر)

كواليس النجوم

. المدرب الأردنية لفريق الأهلي السعودي لكرة القدم للسيدات منار فريج، الحقت أول خسارة بفريق النصر بطل الدوري السعودي في نسخته الحالية، حيث فاز الأهلي على النصر بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت أول من أمس... فريق النصر يضم أيضا في صفوفه اللاعبة الأردنية ميساء جبارة.



. باتت البدلات الرسمية للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم جاهزة للارتداء استعدادا لأي مناسبات رسمية مقبلة.. وكانت أحد الشركات قامت بأخذ قياسات اللاعبين تمهيدا لتجهيزة بدلات أنيقة.



. أغلب لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، التزموا بفتوى الإفطار في مباراة باكستان، على أن يعوضوا عدم صيامهم بيوم آخر.



. مشجعون للمنتخبات الوطنية لكرة القدم، طالبوا الاتحاد بتفعيل سيطرته على التصريحات الإعلامية للاعبين والمدربين، وضبط عملية خروج نجوم المنتخب على صفحات التواصل الاجتماعي (على الرايحة والجاية)، معتبرين أن كثرة التصريحات والظهور على الصفحات بمختلف أشكالها يفقد الهيبة، ويشغل اللاعبين أنفسهم عن الهدف الذي جاءوا لاجله في المنتخبات الوطنية.



. تساؤلات أثارها محبون ومتابعون للشأن الكروي المحلي، حول حالة الجفاء السائدة حاليا بين اتحاد الكرة والأندية، متسائلين حول المستفيد من هذه الحالة التي تلحق الضرر بالكرة الأردنية، متمنين سرعة زوال هذا الجفاء.



. التدخل في تشكيلات فرق كرة القدم في الأردن، خلال المباريات الرسمية، بات سمة بارزة في الكثير من الأندية من قبل الإدارات أو المتنفذين ..أحد المطلعين قال أن التشكيلة تطبخ أحيانا في المقاهي والمزارع، من خلال سهرات رياضية تفضي إلى تشكيلة معينة تفرض على المدرب.

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