Sunday, 24 March 2024 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نادي الكتة يحتفي بفريق اليد ويؤكد مواصلة رعايته ودعمه للعبة

3/24/2024 2:53:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان – الغد – احتفت الهيئة الإدارية لنادي الكتة بفريق كرة اليد، الذي حقق نتائج طيبة في مشاركته بدوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، وتمكن من خلالها في البقاء بين الكبار لموسم جديد.
الحفل الذي أقيم برعاية الرئيس الفخري للنادي المهندس أمجد الرواشدة، وبحضور النائب ماجد الرواشدة، ورئيس بلدية المعراض حسن المرازيق، ورئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، ومدير شباب جرش الدكتور حمزة العقيلي، وعضو مجلس محافظة جرش علي الرواشدة وعضو مجلس إعمار جرش الدكتور عودة الرواشدة وغالب الخوالدة، شهد تكريم اللاعبين والجهازين الفني والإداري، في الوقت الذي أشاد فيه رئس النادي فريد الرماضنة بالنتائج الكبيرة التي حققها الفريق في مشاركاته في كافة البطولات المحلية، والتي دلت على التطور الكبير الذي وصلت اليه اللعبة في النادي، مقدما الشكر والتقدير إلى كافة أبناء النادي على وقوفهم الدائم خلف النادي ودعمه، مثلما قدم الشكر إلى راعي الحفل والحضور على دعمهم المتواصل ودورهم المتميز في إنجاح نشاطات النادي.
وفي حديث لـ"الغد" أكد الرماضنة أن لعبة كرة اليد تعتبر اللعبة الرئيسية التي يعتمد عليها النادي في نشاطاته، والتي تعلب دوما دورا كبيرا في إبراز نشاطات النادي، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الأول في البطولات المحلية تتوافق مع خطة النادي في اعداد الفريق بالصورة المطلوبة.
وأضاف الرماضنة "ستواصل الهيئة الإدارية للنادي في دعم الفريق حتى يواصل تحقيق الإنجازات، وأن الموسم الحالي 2024 نهضة شاملة لكافة فرق النادي، خصوصا فيما يتعلق بإعداد فرق الفئات العمرية التي نعتبرها الركيزة الأساسية في تطوير لعبة كرة اليد بالنادي، وذلك بعد النتائج الكبيرة والمميزة التي حققتها هذه الفرق في الفترة الأخيرة، حيث تمكن فريق الواعدين من تحصيل المركز الثاني في مشاركته بالبطولة التي أقامها الاتحاد وشهدت مشاركة كبيرة من الأندية".
وناشد الرماضنة الهيئات الأهلية والرسمية بدعم التادي حتى يواصل من تأدية رسالته الرياضية والشبابية، لافتا إلى أن رعاية الفرق الرياضية يحتاج إلى الدعم الكبير والمتواصل نظرا للمتطلبات التي تحتاجها الفرق والأجهزة التدريبية والإدارية.
وأشاد الرماضنة بالدور الكبير الذي تقوم بها الأجهزة التدريبية في النادي ومساهمتها في تحقيق النتائج الطيبة، ودورها الكبير برفد فرق النادي باللاعبين الموهوبين.

MENAFN24032024000072011014ID1108015541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث