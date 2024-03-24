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راموس يكشف عن موقفه من الأفضل بين ميسي ورونالدو

3/24/2024 2:53:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي عن اختياره لللاعب الأفضل في كل العصور.
وقال راموس في تصريحات صحفيّة: "كنت أعتقد دائمًا أن رونالدو هو الأفضل، لكن بعد اللعب مع ميسي، أدركت أن ميسي الأفضل على مر العصور".

وغادر راموس ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان في 2021 ولعب إلى جانب ميسي لمدة موسمين.


وعاد سيرجيو راموس هذا الصيف إلى الدوري الإسباني لكن من بوابة إشبيلية وشارك معه حتى الآن 28 مباراة سجل فيها ستة أهداف وصنع هدفا.

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