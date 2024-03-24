راموس يكشف عن موقفه من الأفضل بين ميسي ورونالدو

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي عن اختياره لللاعب الأفضل في كل العصور.
وقال راموس في تصريحات صحفيّة: "كنت أعتقد دائمًا أن رونالدو هو الأفضل، لكن بعد اللعب مع ميسي، أدركت أن ميسي الأفضل على مر العصور".
وغادر راموس ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان في 2021 ولعب إلى جانب ميسي لمدة موسمين.
وعاد سيرجيو راموس هذا الصيف إلى الدوري الإسباني لكن من بوابة إشبيلية وشارك معه حتى الآن 28 مباراة سجل فيها ستة أهداف وصنع هدفا.
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