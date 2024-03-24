ينتظر مصيبة أوروبية .. الكشف عن سبب تأجيل إعلان مبابي انضمامه إلى ريال مدريد!



وينتهي عقد مبابي، مع الفريق الباريسي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتجديد العقد، وإن كانت التقارير الصحفية تشير إلى عدم نية اللاعب في التجديد، ورحيله عن باريس والانضمام إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.



ومن جانبه يعتقد جيروم روتن، أسطورة باريس سان جيرمان السابق، أن مبابي سيرحل عن الفريق الفرنسي، وسيعلن ذلك قبل بطولة اليورو الصيف القادم، وقال: "سيعلن مبابي رحيله قبل بطولة أمم أوروبا، وسيحدث ذلك عندما يتم اقصاء باريس سان جيرمان، أو ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "طالما هناك إمكانية لإقامة مباراة بين ريال مدريد، وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فلن يعلن مبابي رحيله".



جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، سيواجه برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في الدور ذاته.