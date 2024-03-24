ضعف قيمته الأصلية .. الهلال يعرض 100 مليون يورو لضم لاعب برشلونة!

وتعمل إدارة برشلونة، في الصيف القادم على التخلص من بعض اللاعبين لتوفير سيولة مالية، تساعد الفريق الكتالوني في أزمته المالية، ويعد اللاعب البرازيلي من أبرز الأسماء المرشحة للخروج من البلوجرانا.

وحاول الهلال، التعاقد مع رافينيا في الصيف الماضي، ولكن الصفقة فشلت، ليتجدد اهتمام الموج الأزرق باللاعب البرازيلي مرة أخرى، وسط اهتمام من آرسنال أيضًا بالتعاقد معه.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الهلال قدم عرضًا لبرشلونة، مقابل 80 مليون يورو، للتعاقد مع النجم البرازيلي صاحب الـ 27 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الفريق السعودي، سيصل إلى 100 مليون يورو، بالمتغيرات والمكافآت التي قد يحصل عليها رافينيا، وهذا رقمًا سيكون من الصعب أن يرفضه برشلونة في الأزمة الحالية.





