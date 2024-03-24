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مهام آسيوية لحكام كرة القدم في دوري أبطال آسيا

3/24/2024 2:53:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الأردني أدهم مخادمة والمساعدين أحمد مؤنس ومحمد الخلف لإدارة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي، والمقررة يوم الثلاثاء 16 نيسان (أبريل) المقبل ، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.
كما أسند "الآسيوي" للحكم أحمد فيصل، والمساعد أيمن عبيدات، بالإضافة إلى أحمد سمارة حكم احتياط، والمقيم عوني حسونة، المشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما والتي تقام خلال الفترة 15 نيسان (أبريل) ولغاية 3 أيار (مايو) في قطر.
ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي للحكام والكوادر الأردنية، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على مستوى العالم.
من جهة أخرى اجتاز الحكم الدولي الأردني محمود السوالمة متطلبات دورة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للحكام، التي جرت في ماليزيا شباط الماضي.
السوالمة خلال الفترة المقبلة للمزيد من الاختبارات، عن طريق إجراء تقييم شامل أثناء قيادته لمباريات محلية للوقوف على جاهزيته الفنية والبدنية، تمهيدا لاعتماده ضمن حكام النخبة في آسيا.

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