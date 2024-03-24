محامية مصرية: نعمة الأفوكاتو أشبه بفيلم هندي

وشنت ((الجندي)) هجومًا على مسلسل ((نعمة الأفوكاتو)) لأنه حسب تأكيدها يحمل إهانة للمحاميات واستخفافا بعقول المشاهدين، وقالت في حديثها لـ((المصري اليوم))، إن ظهور مي عمر كمحامية تستقبل موكليها في مقهى بلدي، وأثناء مناقشة القضايا تقوم بتقطيع الخضروات، هو أمر بعيد عن الواقع وصورة سلبية فيها سخرية من عمل المرأة في هذه المهنة، وقالت: ((طريقة لبسها، والشنط الكثيرة التي تحملها، وخلع الحذاء داخل سيارتها، ومناداتها باسم الأفوكاتو، كلها مشاهد سلبية فيها إهانة للمحاميات)).





ووصفت ((الجندي)) مشهد ((نعمة)) وهي تجلس في المقهى تقطّع البطاطس، وفي الوقت نفسه تناقش مع أحد الموكلين، وهو رجل أعمال ملياردير، قضية ابنه المحكوم عليه بالحبس 10 سنوات في جناية قتل، بأنه غير منطقي وأشبه بفيلم هندي، وقالت: ((كيف لمحامية شابة أن تتقاضى أتعابا تصل إلى 10 ملايين جنيه في قضية واحدة، وتناقش تفاصيل القضية في مقهى، هذا خيال مؤلف ليس له علاقة بالواقع)).



أخطاء في مسلسل نعمة الأفوكاتو

عدة أخطاء رصدتها ((الجندى)) في المسلسل، منها بحسب تعبيرها، مشهد مرافعة ((نعمة)) في المحكمة قائلة: ((طريقة مرافعة نعمة أمام القاضي مخالفة للواقع، فالقاضي لا يسمح باستخدام اللهجة العامية وبكلمات مهلهلة))، مؤكدة أن المحامي يحترم القانون ولا يستعين ببلطجية للحصول على حقه أو للانتقام مثلما فعلت ((نعمة)) التي خطفت زوجها بمساعدة بلطجية واحتجزته بغرض الانتقام منه لأنه خانها وتزوج عليها، وقالت: ((المسلسل أغضب عددا كبيرا من المحامين وهناك تحرك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين على المسلسل)).



كما انتقدت ((الجندي)) مشاهد خلع ((نعمة)) للحذاء داخل سيارتها أثناء القيادة، مؤكدة أنها تشجع على ممارسة عادة قد تتسبب في حدوث كوارث على الطرق السريعة، مشيرة إلى أن خلع الحذاء إشارة إلى أنها ((ست قادرة ومفيش حد بيهمها))، موضحة أن ليلى علوي وغادة عبدالرازق ومي كساب من أفضل الفنانات اللاتي قدمن شخصية المحامية.



عن المسلسل

مسلسل نعمة الأفوكاتو من إخراج محمد سامي، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، ويشارك مي عمر البطولة أحمد زاهر وأروى جودة وكمال أبورية وسامي مغاوري وسلوى عثمان، ويعرض يوميًا على قناة MBC مصر، الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 4 عصرًا. -المصري اليوم

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