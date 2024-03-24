علماء ينجحون في تعطيل فيروس الإيدز باستخدام تقنية حائزة على نوبل



واستخدم العلماء في بحثهم الجديد، أداة تحرير الجينات الحائزة على جائزة "نوبل"، (كريسبر/كاس9)، التي يتم استخدامها لتغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة بدقة عالية للغاية، وقد أحدثت هذه التكنولوجيا ثورة في علوم الحياة الجزيئية، وفتحت فرصا جديدة لتكاثر النباتات، وساهمت في تطوير علاجات جديدة للسرطان، وفقا لموقع "New Scientist".



وتعمل أداة "كريسبر" مثل المقص، إذ تستهدف الحمض النووي لفيروس نقص المناعة البشرية على المستوى المجهري، وتقطع جميع البصمات الفيروسية في نقاط محددة في الخلايا المصابة، وهو ما يتيح القضاء على الجينات غير المرغوب فيها، أو إدخال مواد وراثية جديدة إلى الخلايا.



وفيما لفت الباحثون إلى أن إنجازهم العلمي يشكل "تقدما محوريا نحو تصميم استراتيجية علاجية"، فقد شددوا أن عملهم يظل مجرد "دليل على المفهوم"، ولن يصبح علاجا لفيروس نقص المناعة البشرية في أي وقت قريب.

وقالت عالمة الفيروسات الجزيئية والمؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة إيلينا هيريرا كاريو من المركز الطبي بجامعة أمستردام، إنهم يهدفون إلى تقديم علاج يمكنه معالجة سلالات متعددة من فيروس نقص المناعة البشرية بشكل فعال.

يشار إلى أنه كانت هناك مساعي علمية أخرى، استخدمت أداة تحرير (كريسبر/كاس9) ضد فيروس نقص المناعة البشرية، وفي إحدى هذه المشاريع، كشفت شركة "Excision BioTherapies" أنه بعد 48 أسبوعا، لم يظهر على 3 مشاركين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أي آثار جانبية مثيرة للقلق.

لكن أكد خبير الفيروسات، الدكتور جوناثان ستوي، في معهد فرانسيس كريك بلندن، في تصريحات إعلامية، أن القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية من جميع الخلايا المصابة في الجسم كان "صعبا للغاية".



وشدد على أنه "لذلك يبدو من المحتمل أن تمر سنوات عديدة قبل أن يصبح أي علاج قائم على تقنية "كريسبر" روتينيا - حتى على افتراض أنه يمكن إثبات فعاليته".



تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأدوية فيروس نقص المناعة البشرية المتوافرة حاليا، أن توقف الفيروس، ولكن لا تقضي عليه.