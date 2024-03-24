بعمر الـ51.. كاميرون دياز تستقبل مولودها الثاني



وقالت الممثلة البالغة من العمر 51 عاماً في منشور مشترك مع زوجها على حسابيهما الرسميين في تطبيق "إنستغرام": "نحن محظوظان ومتحمسان للإعلان عن ولادة ابننا، كاردينال مادن. إنّه رائع ونحن جميعًا سعداء جدًا بوجوده هنا!".



وأضافت: "من أجل سلامة طفلنا وخصوصيته، لن ننشر أي صور. لكنه لطيف للغاية، نحن نشعر بالسعادة والامتنان. من عائلتنا إلى عائلاتكم، نرسل لكم الكثير من الحب وأطيب التمنيات".



وكانت دياز استقبلت ابنتها الأولى طفلتها رادكس في عام 2020، بعد 5 سنوات على دخولها القفص الذهبي مع مادن في شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2015.

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