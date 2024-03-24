كيف يعالج قيام الليل مشاعرنا ويعيد ترتيب أنفسنا؟



تغفل وتنام كل العيون إلا بعض عيون عباد الرحمن، الذين يقضون الليل بين السجود والقيام لربهم، فقلوبهم وأرواحهم تتلمس في هدوء وسكينة، عن تلك اللحظات التي يتحرر فيها الإنسان وينزع كل القيود والأقنعة الأرضية عن القوة والتماسك ليخر راكعاً ويعيش كامل ضعفه الحقيقي أمام الرحمن الرحيم، فتبرح الدموع التي كانت تخفيها عيونه عن العالم، في لحظات صفاء بعيدة عن الزيف والنفاق، والتي لا يعرف طعمها إلا من تذوقها. ولن أبالغ إن قلت إنها لحظات تفوق المئات من جلسات العلاج النفسي والاسترخاء.



هذا هو الشعور الذي يتخللني، وأعتقد أنه يتخلل جميع من يؤدي صلاة التهجد، حيث يدعو الله بكل ما يشتهي ويطلب دون الشعور باليأس أو المستحيل، مؤمناً تماماً بقرب الله واستجابته للدعاء، فهو وحده القادر على تغيير الأقدار وصنع المعجزات.



ما هي صلاة قيام الليل وما كيفيتها؟

في هدأة الليل، حين تستريح الأصوات وتخبو الأضواء، تبدأ رحلة الروح نحو عنان السماء مع صلاة قيام الليل، تلك العبادة التي تتجلى فيها أسمى معاني الخشوع والتقرب إلى الباري. ينسلّ وقتها من لحظات ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع فجر جديد، معلناً عن فسحة زمنية مباركة تتيح للقلوب أن تناجي خالقها في سكون وخشوع.



تلك السُّنة المؤكدة التي جاءت عن خير الأنام، محمد صلى الله عليه وسلم، تُؤدى على شكل ركعتين ركعتين، كما بيّن ذلك في قوله: "صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا رَأَيْتَ أنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فأوْتِرْ بواحِدَةٍ. فقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قالَ: أنْ تُسَلِّمَ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ". ويُفضّل في الوتر أن يُصلى بركعة واحدة بعد صلاة العشاء، ويمكن زيادتها إلى ثلاث أو خمس ركعات، مع السلام بعد كل ركعتين ثم إتمامها بركعة واحدة.



أما التهجد، فهو ذلك النداء الإلهي الذي يوقظ القلوب من سباتها لتنعم بلذة الحديث إلى الخالق في جوف الليل. تلك الصلاة التي تعد نافلة الليل الأثيرة، تحمل في طياتها سراً عظيماً يُفتح لمن استيقظوا ليلاً ليتهجدوا بها، متأملين قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً﴾ [ الإسراء: 79]، ما يجعلها رحلة روحانية تسمو بالنفس إلى مقامات الإيمان الرفيع.





الفرق بين قيام الليل والتهجد:

التهجد يُعرف بأنه القيام للصلاة بعد نوم جزء من الليل، بينما قيام الليل يشمل، بجانب الصلاة، أنواعاً أخرى من العبادة كالذكر والدعاء وقراءة القرآن. وبذلك، يعد التهجُّد نوعاً من قيام الليل، يكون بالنوم ثم الاستيقاظ لأداء الصلاة، ومن ثم فإن قيام الليل أعم وأشمل من التهجد، لأنه يشمل الصلاة وغيرها، ويشمل الصلاة قبل النوم وبعده .



صلاة التراويح

في شهر رمضان، تأتي صلاة التراويح كصورة من صور قيام الليل، وتُصلى في الليل بعد العشاء. وسميت بذلك، لأن التراويح، جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب، وسميت بذلك الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، وسميت هذه الصلاة بالتراويح؛ لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.



تُعدّ هذه الصلاة سُنةً مؤكدةً وجزءاً لا يتجزأ من العبادات الرمضانية، وقد حثّ النبي- صلى الله عليه وسلم- على قيام رمضان، مبشراً بغفران الذنوب لمن قام الشهر الكريم إيماناً واحتساباً.



وقد صلاها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في جماعة ثم ترك الاجتماع عليها؛ مخافة أن تُفْرَض على أمته.



ثم استمر المسلمون بعد ذلك يُصلون صلاة التراويح كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلونها كيفما اتفق لهم، فهذا يصلي بجَمْع، وذاك يصلي بمفرده، حتى جمعهم عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- على إمام واحد يصلي بهم التراويح، وكان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان، ومؤسساً بذلك سُنة جماعية مُتبعة حتى يومنا هذا.



فضل قيام الليل:

قيام الليل، لحظات من الصفاء والتأمل، حيث يناجي العبد ربه في سكون الليل وهدوئه، مبتغياً القرب والرضوان. هذه العبادة، بفضلها العميم، تنير درب المؤمن، معززةً الوصل بينه وبين الخالق، ومقويةً لإرادته وسيطرته على نفسه، ومنشئةً للسكينة والطمأنينة في روعه.



في رحاب شهر رمضان، يتجلى قيام الليل كفرصة ذهبية تتيح للمؤمن التقرب أكثر فأكثر إلى الله، في زمنٍ تفتح فيه أبواب الجنة على مصراعيها، وتُضاعف فيه الحسنات. إنها ليست مجرد عبادة، بل هي رحلة روحية يرتقي بها المؤمنون إلى مراتب القرب من الرحمن.



في كتابه الكريم يصف الله عباده المؤمنين، بقوله: "وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً" [ الفرقان: 63].



وقد أكد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن أفضل الصلاة بعد الفرائض هي صلاة الليل، فقال: "أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر الله المُحرَّمُ، وأفضل الصَّلاة، بعد الفرِيضة، صلاةُ اللَّيل" مشيراً إلى مكانتها الرفيعة وفضلها العظيم بين العبادات.



ومن جمال هذه الصلاة أنها تحمل معها ساعة استجابة، حيث لا يسأل المسلم شيئاً يخص دنياه أو آخرته إلا استجاب الله له، إذ قال رسول الله: (إنَّ في اللَّيْلِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِن أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ، وَذلكَ كُلَّ لَيْلَةٍ). وهو ما يُبرز أهمية الدعاء والإلحاح فيه خلال هذه الأوقات المباركة.



إن قيام الليل ليس فقط عبادة تتجلى فيها الروحانية والتقوى، بل هو كذلك علامة الإيمان الذي ينير قلوب المؤمنين، مما يجعلهم يُقلُّون من النوم، مُتحرِّين تلك اللحظات الثمينة للوقوف بين يدي ربهم. وقد وعد رسولنا الكريم بأن للمقيمين قيام الليل منزلة رفيعة في الجنة، فقال: (إِنَّ ‌فِي ‌الْجَنَّةِ ‌غُرْفَةً ‌يُرَى ‌ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَبَاتَ لِلَّهِ قَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ).



في عتمة الليل، حين تهمس الروح بصدقها وتصفو الأنفس من شوائب الحياة، يبرز قيام الليل كملاذ روحاني يفيض بالسكينة والأمل. هذه العبادة العظيمة ليست إلا رحمة بالمرء، حيث يضع همومه بين يدي الخالق، ليعود قلبه مطمئناً وصدره منشرحاً، خالياً من ثقل الهموم التي كانت تقوّض سكينته.

بقلم ريهام عبدالعزيز السيد -عربي بوست