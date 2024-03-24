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مديرية الأمن تحذر من الحالة الجوية وتٌطلق إرشادات

3/24/2024 2:53:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تهيب مديرية الأمن العام بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة ظهر اليوم وذلك باتباع الإرشادات التالية:
1- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير أو الانزلاقات على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا مطريا.

2- الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار خاصة شرق المملكة.

3 – الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة ما بين الحين والآخر وعدم النوم وهي مشتعلة.

4 – الحذر أثناء قيادة المركبة عند تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

5- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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