مديرية الأمن تحذر من الحالة الجوية وتٌطلق إرشادات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تهيب مديرية
الأمن العام بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة ظهر
اليوم وذلك باتباع الإرشادات التالية:
1- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث
السير أو الانزلاقات على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا مطريا.
2- الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل
السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار خاصة شرق المملكة.
3 – الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير
التهوية المناسبة ما بين الحين والآخر وعدم النوم وهي مشتعلة.
4 – الحذر أثناء قيادة المركبة عند تدني
مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
5- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ
الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
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