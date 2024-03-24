وفد مجلس الأعيان يقود جهود توحيد بند طارئ بالبرلمان الدولي دعما لغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نجح وفد مجلس الأعيان
الأردني برئاسة العين الدكتور خالد البكار بتوحيد جهود برلمانات جنوب أفريقيا
والجزائر وإندونيسيا وماليزيا لتبني مقترح بند طارئ في البرلمان الدولي المنعقد
بجنيف، حيث تم الاتفاق على عنوان رفع مستوى الوعي حول إجراءات محكمة العدل الدولية واتخاذ إجراء فوري لإدخال
المساعدات إلى قطاع غزة.
ويتضمن القرار إدانة
الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية واستهداف المدنيين، كما سيقود الوفد
الأردني مع الوفدين الجزائري والفلسطيني جهود حشد وتأييد لتبني هذا القرار من
الجمعية العمومية للبرلمان الدولي.
وتقدم رئيس الوفد
الأردني العين البكار بالشكر للمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية على الدعم
المقدم للمقترح وتفويض لجنة من الأردن والجزائر وفلسطين لاستكمال التفاوض وحشد
التأييد لإنجاح مقترح جنوب أفريقيا.
ويضم الوفد الأردني
إضافة للعين البكار، العين طلال الماضي والعين محاسن الجاغوب.
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