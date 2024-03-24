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وفد مجلس الأعيان يقود جهود توحيد بند طارئ بالبرلمان الدولي دعما لغزة

3/24/2024 2:53:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نجح وفد مجلس الأعيان الأردني برئاسة العين الدكتور خالد البكار بتوحيد جهود برلمانات جنوب أفريقيا والجزائر وإندونيسيا وماليزيا لتبني مقترح بند طارئ في البرلمان الدولي المنعقد بجنيف، حيث تم الاتفاق على عنوان رفع مستوى الوعي حول إجراءات محكمة العدل الدولية واتخاذ إجراء فوري لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
ويتضمن القرار إدانة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية واستهداف المدنيين، كما سيقود الوفد الأردني مع الوفدين الجزائري والفلسطيني جهود حشد وتأييد لتبني هذا القرار من الجمعية العمومية للبرلمان الدولي.

وتقدم رئيس الوفد الأردني العين البكار بالشكر للمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية على الدعم المقدم للمقترح وتفويض لجنة من الأردن والجزائر وفلسطين لاستكمال التفاوض وحشد التأييد لإنجاح مقترح جنوب أفريقيا.

ويضم الوفد الأردني إضافة للعين البكار، العين طلال الماضي والعين محاسن الجاغوب.

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