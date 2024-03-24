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الحكومة تقر العفو العام.. كلفته 25 مليون دينار ويشمل 7355 نزيلا ومخالفات السير

3/24/2024 2:53:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقرت الحكومة اليوم الأحد، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.

و قال وزير العدل أحمد الزيادات إن تكلفة مشروع قانون العفو العام المرتقب نحو 25 مليون دينار.


وأضاف الزيادات في مؤتمر صحفي للحديث عن أبرز ملامح مشروع القانون، أن 7355 نزيلا سيشملهم العفو العام.


وأشار إلى أن مشروع القانون راعى مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، واستثنى الجرائم بحق أمن الدولة والسلطة العامة والجنايات الخطرة والجمعيات غير المشروعة، موضحا أنه أضيق من قانون 2019.


وأضاف: "مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء على المواطنين حيث يشمل جميع الغرامات باستثناء ما يتعلق بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك".

وأكد أن مخالفات السير يشملها العفو العام.

ويراعي مشروع القانون، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، بحسب الوزير.


وأشار إلى أن إرسال مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الأمة سيكون غدا على أبعد تقدير، على أمل إقراره قبل عيد الفطر.

MENAFN24032024000072011014ID1108015525

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