في مخيم جباليا.. موائد رمضانية خالية من الطعام



ووجد الشاب شبات نفسه ينتظر في طابور طويل مع عدد كبير من النازحين للحصول على حساء الخضار، لكن الكميات المحدودة من الطعام لم تكن كافية لتلبية احتياجات الجميع.



يشعر الفلسطيني أحمد شبات بالعجز والحيرة لعدم قدرته على الحصول على الطعام اللازم لأطفاله، الذين ينتظرونهم في أحد صفوف المدرسة.



وأُجبر الفلسطيني شبات، الذي ينحدر من بلدة بيت حانون، على النزوح في بداية الحرب بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية خلال الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وتعاني عائلة شبات، التي تتألف من ثمانية أفراد بما في ذلك والديه، من سوء التغذية نتيجة ندرة الطعام في فترة شهر الصيام.



اضطر الفلسطيني شبات وعائلته إلى تناول فطور مكون من القليل من الزعتر والماء، بسبب عدم قدرتهم على الوصول لوجبة من حساء الخضار المجانية.

وأمام قدر كبير من الحساء، اصطف مئات الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء قبيل أذان المغرب، متطلعين للحصول على وجبة الإفطار.



لكن هذا الطعام غير كافٍ لتلبية احتياجات الأعداد الكبيرة التي كانت تنتظر بفارغ الصبر موعد أذان المغرب لتناول وجبة الإفطار.



واضطر العديد من الصائمين الذين كانوا ينتظرون إلى العودة إلى أسرهم بأيديهم خاوية، بسبب نفاد الطعام بشكل كامل، ما أحبط آمالهم بعد انتظارهم لساعات.

وأمام القدر، يجبر الأطفال على الوقوف، وفي أعينهم بريق الأمل في الحصول على الطعام، بينما يحملون بأيديهم الأواني البلاستيكية الفارغة، بحثًا عن شيء يروون به جوعهم ويروون به أحلامهم.



يقول شبات للأناضول: "الوضع في شمال قطاع غزة مأساوي، حيث لا يوجد طعام كافٍ للنازحين".



ويضيف: "أماكن النزوح في جباليا مكتظة بالسكان الذين لا يستطيعون توفير الطعام".



ولفت إلى أن "الكثير من الأسر لم تتمكن من الحصول على الطعام لهذا اليوم لأنه غير كافٍ للأعداد الكبيرة من النازحين التي توافدت".



بدوره، يقول فايز فضل لمراسل الأناضول: "لم نتمكن من الحصول على الطعام لإطعام أسرتنا هذا اليوم، مثل كثيرين من النازحين".



ويضيف: "نتمنى أن تنتهي الحرب قريبًا ونعود إلى منازلنا، لأن الناس يموتون جوعًا".

ويأمل الفلسطيني أن تصل المساعدات إلى شمال قطاع غزة لوقف المجاعة التي تحدث.



ووفقًا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن عدد الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف وصل إلى 27 فلسطينيًا، بما في ذلك رضع.



وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن "الجوع في كل مكان بقطاع غزة".



وشددت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، على أن "الوضع في شمالي غزة مأساوي حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة".



وقالت الأونروا أنه "مع اقتراب رمضان، فإن وصول المساعدات الإنسانية عبر قطاع غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح".



وأكدت أن "الجوع في كل مكان بغزة".



وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.



وخلال شهر رمضان، تواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.



وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.-(الأناضول)