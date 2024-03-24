غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية إلى 32 ألفا و226

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "32 ألفا و226 شهيدا و 74 ألفا و518 إصابة" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وبالتزامن مع اليوم الـ170 للحرب، قالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي عبر منصة تلغرام إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل إثرها للمستشفيات 84 شهيدا و 106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأضافت الوزارة أن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 32 ألفا و226 شهيدا و74 ألفا و518 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".



ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفق ذات المصدر.



وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.



وعلى الرغم من مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.-(الأناضول)