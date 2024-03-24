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كان مستعداً لمعركة طويلة وكبيرة... تفاصيل جديدة لعملية الشهيد كراجة في رام الله

3/24/2024 2:53:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رغم مرور 48 ساعة على العملية النوعية التي نفذها الشهيد مجاهد كراجة، قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله الجمعة الماضية، وأسفرت بحسب اعترافات جيش الاحتلال، عن مقتل جندي وإصابة 7 آخرين، إلا أنها ما زالت تحمل الكثير من الغموض الذي امتزج بالقدرة الفائقة للمنفذ على التخطيط والمواجهة والتنفيذ.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن العملية، إذ تبين أن كراجة غادر منزله بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة بقليل، وأطلق الطلقة الأولى عند الساعة 5:15 فجرا، وخلال هذه الفترة الزمنية عمل على إعداد وتجهيز المنطقة لمدة 5 ساعات تقريبًا، وقد بنى مواقع إطلاق النار والسدود الصخرية التي ستحميه لاحقًا.

كما أكد التحقيق الأولي الذي أجراه جهاز الأمن الداخلي للاحتلال "شاباك"، مع ذويه أنه لم يخبر أحدا عن نيته تنفيذ الهجوم.

وعن عتاد الشهيد، قالت الإذاعة إن كراجة كان مسلحًا بعبوة ناسفة محلية الصنع، يبدو أنه خطط لرميها على جنود جيش الاحتلال، وكان يرتدي سترة عالية الجودة توفر له حماية إضافية، وقد جهز المنفذ نفسه بحوالي 70 إلى 80 رصاصة لأسلحة القناصة، ما يدل على أنه كان مستعداً لمعركة طويلة وكبيرة.

وتابعت "أثناء محاولات قتله، انطلقت نحوه ما لا يقل عن 3 طائرات مسيرة، إلا أنها لم تصبه مباشرةً"، ويقدر جيش الاحتلال أنه أصيب بجروح طفيفة، لكنه تمكن من مواصلة القتال، وأشارت الإذاعة إلى أن الجنود استهدفوا المنفذ بـ 12 قنبلة خلال الاشتباك.

وقالت الإذاعة إن "المنفذ قتل جنديا من وحدة الكوماندوز على بعد 20 مترًا فقط وبرصاصة قناص واحدة، ما يدلل على إمكانياته العالية في القنص".

أما موقع /واللا نيوز/ العبري، فأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتاجت أكثر من خمس ساعات للوصول للمقاوم، الذي نفذ العملية باستخدم بندقية من نوع "كاربين" مزودة بمقراب، ويبلغ مداها قرابة 200 متر.

وأظهرت التحقيقات الأولية كفاءة المنفذ في الأساليب العسكرية للدفاع والهجوم، "وإنه قام ببناء عدد من المواقع الحجرية في منطقة وعرة استعدادا لوصول قوات الجيش الإسرائيلي".

وقال الموقع إن جيش الاحتلال استخدم 3 طائرات مسيرات على الأقل في محاولة لقتل كراجة، ولكنها كانت تصيب الأشجار التي احتمى أسفلها المقاوم، بينما تشير التقديرات إلى أنه قد يكون أصيب بجروح طفيفة بسببها، غير أنه استمر بالاشتباك والمواجهة.

كما ألقى جنود الاحتلال تجاه الشهيد أكثر من 12 قنبلة يدوية من الأعلى، ولكنها أيضاً فشلت بإصابته، ليلجأ الاحتلال إلى قصفه بصاروخ واحد على الأقل بعد تحديد موقعه، ما أدى إلى استشهاده.

وبدأت العملية بإطلاق الشهيد بركات النار صوب حافلة للمستوطنين قرب بلدة "كفر نعمة" غرب رام الله، ومن ثم انسحابه واشتباكه لنحو 5 ساعات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وختم الموقع العبري قائلا إن "طريقة عمل منفذ العملية يوم الجمعة، أعادت للذاكرة عملية الجندي المصري في سيناء في شهر حزيران من العام 2023، وقتل في حينه ثلاث مجندات وجندي", (قدس برس)

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