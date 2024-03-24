الهلال الأحمر: الاحتلال يطالب المتواجدين بمستشفى الأمل الخروج عراة



وأشارت الجمعية على صفحتها الرسمية على موقع (إكس)، اليوم الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق قنابل دخانية على المستشفى لإجبار الطواقم والجرحى والنازحين على الخروج منه، فيما تغلق آليات الاحتلال بوابات المستشفى بالسواتر الترابية.



وأشارت الجمعية إلى إصابة أحد النازحين في الرأس.