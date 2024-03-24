الهلال الأحمر: الاحتلال يطالب المتواجدين بمستشفى الأمل الخروج عراة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطائرات المسيرة التابعة لجيش الاحتلال، طالبت جميع المتواجدين في مستشفى الأمل في خانيونس بالخروج منه عراة.
وأشارت الجمعية على صفحتها الرسمية على موقع (إكس)، اليوم الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق قنابل دخانية على المستشفى لإجبار الطواقم والجرحى والنازحين على الخروج منه، فيما تغلق آليات الاحتلال بوابات المستشفى بالسواتر الترابية.
وأشارت الجمعية إلى إصابة أحد النازحين في الرأس.
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