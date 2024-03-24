برشلونة رفض 200 مليون يورو للاستغناء عن الأمين جمال



وقال لابورتا في مقابلة صحفية- "نتلقى عروضا مجنونة للاعبين مثل جمال مقابل 200 مليون يورو، وقلنا لا، لأننا نثق بأداء اللاعب مع النادي، ولسنا مضطرين لبيعه، نحن في عملية تعافي اقتصادي ونرى أن الأزمة قاربت على النهاية".

وأشار رئيس النادي الكتالوني إلى أنه "إضافة إلى الأمين، تلقينا عروضا كثيرة لغالبية اللاعبين الشباب الذين برزوا في الموسمين الأخيرين مع الفريق الأول، مثل فيرمين، وبيدري، ودي يونغ، وأراوخو، وعروضا ضخمة لبيع غافي، لكننا لا نريد الاستغناء عن أي لاعب".

وتابع "إذا كان اللاعب نفسه هو من يطلب الرحيل، أو هناك لاعبون يعتقدون أنهم لا يحظون بدقائق لعب كافية مع الفريق ويريدون المغادرة، فسنقوم بدراسة العرض المقدم لهم والبتّ به، ولكن -من جانبنا- راضون جدا عن القائمة الحالية".

وأكد الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استفسر عن الأمين جمال ولكن إدارة البرسا مصرة على الاحتفاظ بالدولي الإسباني.



وفي مسألة اللاعبين البرتغاليين جواو كانسيلو وجواو فيليكس، يؤكد لابورتا أن "اللاعبيْن مستمران في الفريق موسما إضافيا".



وأضاف أنه يأمل ألا "يعترض أتلتيكو مدريد أو يثير أي مشكلة في بقاء فيليكس معنا"،.



وتابع "لا أعتقد أن مانشستر سيتي لديهم أي مشكلة في بقاء كانسيلو معنا".

وختم "سيكون تمديدا للإعارة وليس شراء للاعبيْن".