رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع نائب قائد القيادة المركزية الأميركية أوجه التعاون

رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع نائب قائد القيادة المركزية الأميركية أوجه التعاون
التاريخ
3/24/2024 2:53:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، نائب قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق براد كوبر، يرافقه مدير مركز التخطيط المشترك.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
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