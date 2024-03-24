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رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع نائب قائد القيادة المركزية الأميركية أوجه التعاون

3/24/2024 2:53:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، نائب قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق براد كوبر، يرافقه مدير مركز التخطيط المشترك.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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