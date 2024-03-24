ارتفاع عدد قتلى هجوم قاعة الحفلات الروسية إلى 137

ارتفاع عدد قتلى هجوم قاعة الحفلات الروسية إلى 137
التاريخ
3/24/2024 2:53:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت لجنة التحقيقات الروسية الأحد، إن السلطات رفعت عدد القتلى جراء إطلاق الرصاص العشوائي يوم الجمعة في قاعة حفلات بالقرب من موسكو إلى 137 قتيلا، منهم ثلاثة أطفال.
وذكرت اللجنة أنه جرى التعرف على 62 جثة.
وأعلن تنظيم الدولة الإرهابي المعروف بـ "داعش" مسؤوليته عن هجوم الجمعة، لكن هناك مؤشرات على أن روسيا تتعقب صلة أوكرانية على الرغم من نفي مسؤولين أوكرانيين بشكل قاطع أي صلة لكييف بالهجوم.
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