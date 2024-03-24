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ارتفاع عدد قتلى هجوم قاعة الحفلات الروسية إلى 137

3/24/2024 2:53:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت لجنة التحقيقات الروسية الأحد، إن السلطات رفعت عدد القتلى جراء إطلاق الرصاص العشوائي يوم الجمعة في قاعة حفلات بالقرب من موسكو إلى 137 قتيلا، منهم ثلاثة أطفال.


وذكرت اللجنة أنه جرى التعرف على 62 جثة.

وأعلن تنظيم الدولة الإرهابي المعروف بـ "داعش" مسؤوليته عن هجوم الجمعة، لكن هناك مؤشرات على أن روسيا تتعقب صلة أوكرانية على الرغم من نفي مسؤولين أوكرانيين بشكل قاطع أي صلة لكييف بالهجوم.

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