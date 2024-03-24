وزير الأشغال يستقبل مديرة البنك الدولي في الأردن



واستعرض أبو السمن خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، خطط واستراتيجيات تطوير شبكة الطرق في المملكة وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أهمية الشراكة بين البنك الدولي والأردن في مختلف المجالات.



وأثنى أبو السمن على تعاون البنك في مجال أعداد خطط واستراتيجيات تطوير قطاع الطرق والبنية التحتية في المملكة إضافة للمساهمة بتقديم الدعم الفني اللازم للحكومة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجهة لإنشاء وصيانة شبكة الطرق نظراً للكلف الكبيرة التي تدفعها الحكومة على تطوير شبكة الطرق وعدم القدرة على توفير التمويل اللازم لها سواء لصيانة الطرق الحالية أو إنشاء طرق جديدة.



‏‎وأشاد أبو السمن، بدعم البنك الدولي لمشاريع تطوير شبكة الطرق في المملكة كمشروع إنشاء نظام أصول الطرق الممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن والذي سيسهم في رفع فعالية التخطيط والتنفيذ لأعمال الصيانة وترتيب أولويات صيانة الطرق وذلك حسب حالة شبكة الطرق بصورة دقيقة.



واكد ضرورة السير بإجراءات اعتماد وثيقة عقود صيانة الطرق المبنية على الأداء حيث أن هذا النوع من العقود يهدف إلى إدارة صيانة شبكة الطرق من خلال الدعم المالي لإشراك القطاع الخاص في الصيانة الروتينية والطارئة للطرق في ضوء الموارد المالية الشحيحة الموجهة لقطاع صيانة وإدامة الطرق.



‏‎من جهتها أثنت بينر على قدرة الأردن على الإيفاء بالتزاماته وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات، مشددة على أن البنك الدولي يعمل بشكل مستمر مع الحكومة الأردنية لتوفير الدعم لإنشاء مشاريع البنية التحتية وتقديم الدعم الفني الخاص بأعداد الدراسات والخطط الفنية اللازمة في مجال قطاع النقل والبنية التحتية.

--(بترا)