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القسّام تعلن استهدافها دبابة وجرافة للاحتلال شمال بيت حانون

3/24/2024 2:53:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهدافها دبابة وجرافة للاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي "الياسين 105" شمال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.-(وكالات)

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