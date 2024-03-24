القسّام تعلن استهدافها دبابة وجرافة للاحتلال شمال بيت حانون
التاريخ
3/24/2024 2:53:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهدافها دبابة وجرافة للاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي "الياسين 105" شمال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.-(وكالات)
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